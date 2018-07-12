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İtalya devleti 67 sığınmacının karaya çıkmasına izin vermiyor

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemiyle ülkenin güneyindeki Trapani Limanı'na gelen 67 sığınmacının karaya çıkmasına izin verilmiyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:03
İtalya devleti 67 sığınmacının karaya çıkmasına izin vermiyor

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Libya açıklarında kurtarılan 67 sığınmacıyı taşıyan İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemi, ülkenin güneyindeki Sicilya'daki Trapani Limanı'na geldi.

Ancak İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, sığınmacıların gemiden inmesine izin verilmeyeceğini, "Ne olduğu netlik kazanmadığı sürece kimsenin gemiden inmesine izin vermeyeceğim. Eğer biri benim yerime böyle bir şey yaparsa, sorumluluğu da alır." ifadesiyle açıkladı.

"FAİLLER BEDEL ÖDEYECEK"

Sığınmacılardan bazılarının kendilerini kurtaran özel İtalyan gemisinin mürettebatına yönelik "ölüm tehdidinde bulunduğu" ihbarına ilişkin Salvini, "Eğer gemi mürettebatı ortada olmayan bir saldırı ve tehdidi ihbar ettiyse yani yalan söylediyse, bunun bedelini ödeyecekler. Veya gerçekten böyle bir saldırı yaşandı, o zaman da failler hapse girecek." dedi.

Özel bir İtalyan gemisi tarafından kurtarılan sığınmacılar, "içlerinden bazılarının gemi mürettebatına yönelik ölüm tehdidinde bulunduğu" gerekçesiyle İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir gemiye transfer edilmişti.

Gemi bu sabah limanın bulunduğu yere gelmiş ancak izin verilmediği için limana yanaşamamıştı. Gecikmenin, sığınmacıların arasında bulunduğu düşünülen kaçakçılar ile "saldırı ve ölüm tehdidinde bulunan" kişilerin tespit edilmesine yönelik soruşturmadan kaynaklandığı belirtiliyor.

"Saldırı ve ölüm tehdidinde bulunduğu" iddia edilen kişilerin, bunu geminin Libya'ya gittiğini öğrendikleri için yaptıkları öne sürülüyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:03
  1. İtalya
  2. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
  3. İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı
  4. sığınmacı

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