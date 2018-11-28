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İtalya BM Göçmen Paktı'nı imzalamayacak

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini:- "İtalyan hükümeti Marakeş'e gitmeyecek, her şeyi imzalamayacak ama kararı verecek bu Meclis olacak"- Göçmen haklarını kısıtlayan Güvenlik Yasası, Mecliste kabul edildi

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:18
İtalya BM Göçmen Paktı'nı imzalamayacak

MADRİD (AA) - İtalyan hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Paktı'nı imzalamayacağını açıkladı.

Aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri olan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İtalyan hükümeti Marakeş'e gitmeyecek, her şeyi imzalamayacak ama kararı verecek bu Meclis olacak." dedi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de "Göçmen Paktı, vatandaşların da çok yaygın bir şekilde hissettiği meseleleri ve konuları ortaya koyan bir belge. Bu yüzden bu konunun parlamentoda tartışılmasını doğru buluyoruz. Hükümet, Marakeş'teki toplantıya katılmayacak. Bu belge hususunda sadece parlamentodan bir karar çıkmasından sonra adım atılacak." açıklamasında bulundu.

Ülkede muhalefette bulunan sol görüşlü siyasi partiler ise İtalya Başbakanı ile Dışişleri Bakanı'nın BM Göçmen Paktı ile ilgili daha önceden verdikleri sözlerden döndüklerini belirterek, hükümeti "uluslararası alanda İtalya'nın inandırıcılığını kaybetmesine neden olmakla" suçladı.

Kontrollü, düzenli ve güvenli bir göçü öngören BM Göçmen Paktı fikri, 19 Eylül 2016 tarihinde New York'taki olağanüstü bir BM toplantısında ortaya atılmıştı. BM Göçmen Paktı ile ilgili 10-11 Aralık tarihlerinde Fas'ın Marakeş kentinde hükümetler arası bir konferans yapılması öngörülüyor.

Şimdiye kadar ABD, İsrail, Macaristan, Avusturya, Çekya ve Avustralya bu paktı imzalamayacağını açıkladı.

- Göçmen haklarını kısıtlayan Güvenlik Yasası Mecliste kabul edildi.

Öte yandan Lig Partisinin göçmen karşıtı en büyük seçim vaadi olan Güvenlik Yasası, Senato'dan sonra dün akşam Mecliste de kabul edildi. Kamuoyunda "Salvini yasası" olarak da adlandırılan Güvenlik Yasası; kent güvenliği, terörizmle ve suç örgütleriyle mücadelede içerdiği maddelerden çok, düzensiz göçmenlere şimdiye kadar tanınan bazı hakların kaldırılmasıyla dikkati çekiyor.

İtalya'da 1998 yılından bu yana uygulanan "insani koruma statüsü" bu yasa ile kaldırıldı. Savaş, doğal felaket veya ülkelerindeki ağır şartlardan dolayı göç etmeye zorlananlar şimdiye kadar İtalya'da "insani koruma statüsü" kapsamında aldıkları oturma ve çalışma izinlerini artık alamayacaklar.

Ayrıca yeni yasa ile birinci dereceden suça karışan göçmenler hemen sınır dışı edilecek. Düzensiz göçmenleri misafir eden küçük sosyal merkezler de bundan sonra sadece uluslararası koruma kapsamına giren reşit olmayan düzensiz göçmenleri kabul edebilecek.


Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:18
  1. BM Göçmen Paktı
  2. göçmen karşıtı girişimler
  3. İtalya
  4. İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
  5. İtalya Güvenlik Yasası

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