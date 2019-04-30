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İtalya Başbakanı'ndan "Libya'da ateşkes" çağrısı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin Tunus ziyaretinde başlıca gündem maddesi Libya'daki gelişmeler oldu- Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ve Başbakan Yusuf eş-Şahid ile bir araya gelen Conte, Libya'daki silahlı çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu- Tunus-İtalya Stratejik Ortaklık Yüksek Konseyi'nin kapanışında iki ülke arasında iş birliği, ekonomi, eğitim ve diplomatik ilişkiler alanında 7 anlaşma imzalandı

30 Nisan 2019 Salı 23:28
İtalya Başbakanı'ndan "Libya'da ateşkes" çağrısı

TUNUS (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'daki silahlı çatışmaların sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık Yüksek Konseyi'nin ilk oturumu için Tunus'a gelen İtalya Başbakanı Conte, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ve Başbakan Yusuf eş-Şahid ile bir araya geldi. Görüşmelerde başlıca gündem maddesi Libya'daki gelişmelerdi.

Cumhurbaşkanı Sibsi ile başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda görüşen Conte, Libya'daki tırmanışı önlemek ve ülkede istikrar ile halkın güvenliğini sağlamanın tek yolunun siyasi çözüm olduğunu söyledi.

Libya'da ateşkes sağlanması gerektiğini belirten Conte, ayrıca önemli diplomatik hamleler yapılabilmesi ve siyasi çözüm için alan oluşturulması çağrısında bulundu.

Sibsi ise ülkesinde doğrudan, bölgede ise genel anlamda hissedilen yansımaları nedeniyle Libya'da yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.

Tunus Cumhurbaşkanı, Libya'da en kısa sürede kapsamlı ve daimi bir siyasi uzlaşmaya varılması adına Libyalı tüm taraflar arasındaki siyasi diyaloğun devam etmesi ve çatışmaların sona ermesi için ciddi şekilde çaba sarf ettiklerini vurguladı.

İtalya-Tunus Stratejik Ortaklık Yüksek Konseyi'nin ilk oturumunu, "ilişkilerde niteliksel bir sıçrama" şeklinde değerlendiren Sibsi, Akdeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarını tehdit eden sorunlarla mücadelede iş birliğinin öneminin altını çizdi.

- İtalya Başbakanı'nın Tunuslu mevkidaşı ile görüşmesi

İtalya Başbakanı Conte, Tunus Başbakanı Şahid ile düzenlediği ortak basın toplantısında ise Libya'da silah kullanımını durdurmak için tüm diplomatik çabaların desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Conte, Libya'da siyasi uzlaşıya fırsat verilmesi gerektiğini kaydetti.

Şahid ise Libya'daki gelişmeler karşısında Tunus hükümetinin tutumunun açık olduğunu söyledi.

Tunus'un Libya'da diplomatik sürecin uygulanmasında istekli olduğu ve Libyalıları, diyalog masasına oturmaya teşvik ettiğini dile getiren Şahid, "Tunus, 2011'den bu yana Libya'daki çatışmalardan zarar görüyor. Libya ile 500 kilometreyi aşan sınırımızdan terör unsurlarının ülkeye sızması konusunda endişeliyiz." dedi.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık dört haftadır devam ediyor.

- Tunus ve İtalya arasında 7 anlaşma imzalandı

Öte yandan Stratejik Ortaklık Yüksek Konseyi'nin kapanışında Tunus ile İtalya arasında iş birliği, ekonomi, eğitim ve diplomatik ilişkiler alanında 7 anlaşma imzalandı.

Tunus ve İtalya hükümetleri arasında elektrik ulaşımı ile iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geleceğine ilişkin anlaşmalar bu kapsamda yer aldı.

Taraflar ayrıca Tunus'ta ilk öğretim aşamasında altyapı ve okul hizmetlerini geliştirme programında kapsamında 25 milyon avroluk kredi ile Tunus'taki Amaziglerin (Berberiler) desteklenmesi çerçevesinde 25 milyon avroluk bağış protokolüne imza attı.

Tunus'un kalkınma projeleri çerçevesinde İtalya'dan aldığı 25 milyon avro değerindeki kredinin de ikinci taksiti yeniden yapılandırıldı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 23:28
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