İtalya Başbakanı Meloni, Roma'da Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

İtalya'nın başkenti Roma, kritik bir diplomasi trafiğine sahne oldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı tarihi Chigi Sarayı’nda tören kıtasıyla karşıladı. Üç günlük resmi ziyaret kapsamında İtalya’da bulunan Abbas, temasları sırasında Papa 14’üncü Leo ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de bir araya geldi.

MELONİ’DEN TRUMP’IN BARIŞ PLANINA HIZLI UYGULAMA ÇAĞRISI

İtalya hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Meloni’nin görüşmede Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlamlaştırılması, istikrar ve yeniden inşa sürecine başlanması gerektiği üzerinde durduğu belirtildi. Meloni, bu sürecin "Hamas’ın silahsızlandırılması da dahil olmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının tam olarak hızlı bir şekilde uygulanmasına devam ederek yapılması" gerektiğini vurguladı.

HAMAS’IN FİLİSTİN’İN GELECEĞİNDE ROLÜ OLAMAZ

Meloni, "Hamas’ın Filistin halkının geleceğinde herhangi bir rolü olamayacağını" kesin bir dille belirtti.

İtalya'nın, Gazze’deki sivillere insani yardımlar, Filistinli güvenlik güçlerinin eğitimi ve Filistin Yönetimi'nin reform süreci için güçlü ve sürekli destek taahhüdünde bulunduğu kaydedildi. Meloni, iki devlet perspektifine dayanan kalıcı bir siyasi çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini yineledi. Ayrıca İtalya’nın, Mısır’ın organize edeceği Gazze Konferansı’nda sunulmak üzere bir insani yardım ve yeniden inşa paketi üzerinde çalıştığı duyuruldu.

ABBAS'TAN İTALYA'YA DEVLETİ TANIMA ÇAĞRISI

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, görüşmede Meloni’ye Filistin’deki son gerginlikler ve sivillere yönelik saldırılar hakkında bilgi verdi. Abbas, İtalya’dan, iki devletli çözümü korumak ve barışın tesisi için Filistin'i devlet olarak tanıması talebini tekrarladı.

Abbas, İtalya ziyaretindeki temaslarında, Hamas’ın Gazze Şeridi'nin yönetiminde hiçbir rolü olmayacağını net ifadelerle teyit etti.