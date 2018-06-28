İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Beyaz Saray'a gidiyor
ABD Başkanı Trump, 30 Temmuz'da Beyaz Saray'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir araya gelecek.28 Haziran 2018 Perşembe 11:19
Beyaz Saray açıklamasında, "ABD ve İtalya, küresel çatışmalara çözüm bulma ve Atlantik'in her iki tarafındaki ekonomik refahı destekleme konusunda iş birliğini derinleştirecek görüşmeler yapacak" denildi.
Geçtiğimiz haftalarda Kanada'daki G7 toplantısına katılan Trump, Giuseppe Conte için "gerçekten harika bir adam" demişti.
1 Haziran 'da göreve gelen Conte, Trump’ın "Rusya, G7 zirvesine dahil olmalı" çağrısını desteklemiş ve bunun "herkesin çıkarına" olacağını söylemişti.
Kaynak: Reuters
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