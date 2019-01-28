0553 313 94 23

İtalya, Afganistan'dan çekilmeye hazırlanıyor

Savunma Bakanı Elisabetta Trenta'nın talimatıyla Afganistan'da görev yapan 900 İtalyan askerinin 12 ay içinde çekilmesine yönelik eylem planı hazırlanacağı duyuruldu

28 Ocak 2019 Pazartesi 21:18
İtalya, Afganistan'dan çekilmeye hazırlanıyor

MADRİD (AA) - İtalya'da, Savunma Bakanı Elisabetta Trenta'nın talimatıyla Afganistan'da görev yapan ülke askerlerinin 12 ay içinde çekilmesine yönelik eylem planı hazırlanması amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

İtalyan basınında, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlerde, Bakan Trenta'nın, Silahlı Kuvvetlere bağlı Uluslararası Güçler Zirvesi Operasyon Komutanlığına (Coi) verdiği talimatta, İtalyan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi için bir plan hazırlamasını istediği ifade edildi.

Haberlerde, Bakan Trenta'nın da üyesi olduğu, hükümet ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisinden 5 parlamenterin konuya ilişkin, Senato ve Meclisin Dışişleri Komisyonlarına yazılı bilgilendirme yaptıkları da kaydedildi.

Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) kapsamında, Herat kentinde 900 İtalyan askerinin görev yaptığı, ayrıca İtalya Silahlı Kuvvetlerine ait 148 kara aracı ve 8 uçağın da bölgede olduğu belirtiliyor.

- İtalya, yurt dışında askeri stratejisini değiştiriyor

Diğer yandan ülkenin önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, İtalya'nın yurt dışı misyonlarındaki askeri stratejisinde değişikliğe gittiğini savundu.

"Asya'da daha az, Afrika'da daha çok asker olacağını" yazan gazetenin haberinde, İtalya'nın, başta Musul kenti olmak üzere Irak'taki asker sayısını azaltacağı ancak düzensiz göçle mücadele kapsamında, Nijer ve Libya gibi Afrika ülkelerinde yoğunlaşacağı ileri sürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 21:18
  1. Afganistan
  2. Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF)
  3. İtalya
  4. İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    1. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    2. Uzman doktor odasında ölü bulundu
    3. İsrail El-Halil'deki uluslararası..
    4. Milli Eğitim Bakanlığınca özel öğretim..
    5. AK Partili Mehmet Özhaseki, Akit TV'de..
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. Fenerbahçe ile Malatyaspor'dan gol..
    8. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    9. GÜNCELLEME- Marş dinamolarından..
    10. Başakşehir, Kasımpaşa engelini rahat..
    11. On Numara çekildi (2)
    12. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    13. Irak'ta Şii milis liderinden "ABD..
    14. Turistlerin baş belası hanutçular,..
    15. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    16. Meteoroloji'den sevindiren haber!
    17. On numara çekildi (1)
    18. Yeni Malatyasporlu bazı yöneticiler,..
    19. "Türkiye'nin şu anda etle ilgili..
    20. Ürdün Kralı CENTCOM Komutanı ile görüştü
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?