İtalya Facebook'a 10 milyon euro cezayı bastı
İtalya Rekabet Kurulu, dünyanın en fazla kullanılan sosyal paylaşım sitelerinden olan Facebook'a 10 milyon eurp para cezası verdi.08 Aralık 2018 Cumartesi 10:45
İtalya Rekabet Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların kişisel bilgilerini ticari amaçla yasa dışı kullandığı gerekçesiyle Facebook'a 10 milyon avro para cezası verildiği öğrenildi.
Ceza gerekçesi ihlal
Facebook'un tüketici yasasının 21. ve 22. maddelerini ihlal ettiği, kullanıcıları hemen haberdar etmeden ticari amaçlı kullandığı bildirildi.
Rekabet Kurulunun Facebook'un kullanıcılarının bilgilerine karşı dışarından siber bir saldırı olduğunda otomatik uyarı sisteminin bulunmadığını da ortaya çıkardığı kaydedildi.
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