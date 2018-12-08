THY- Euroleague
0553 313 94 23

İtalya Facebook'a 10 milyon euro cezayı bastı

İtalya Rekabet Kurulu, dünyanın en fazla kullanılan sosyal paylaşım sitelerinden olan Facebook'a 10 milyon eurp para cezası verdi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:45
İtalya Facebook'a 10 milyon euro cezayı bastı

İtalya Rekabet Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların kişisel bilgilerini ticari amaçla yasa dışı kullandığı gerekçesiyle Facebook'a 10 milyon avro para cezası verildiği öğrenildi.

Ceza gerekçesi ihlal

Facebook'un tüketici yasasının 21. ve 22. maddelerini ihlal ettiği, kullanıcıları hemen haberdar etmeden ticari amaçlı kullandığı bildirildi.

Rekabet Kurulunun Facebook'un kullanıcılarının bilgilerine karşı dışarından siber bir saldırı olduğunda otomatik uyarı sisteminin bulunmadığını da ortaya çıkardığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:45
  1. İtalya
  2. Facebook
  3. ceza
  4. İtalya Rekabet Kurulu

YORUM YAZ

  • Biz Biz 46 dk önce
    S.s.aleykum hani bizde basta gezi olmakuzere dovizkumpasinda google ve bankalara hesap sorulacakti.duyan varsa yazsin..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan müjdeyi açıkladı: Bugün yola çıkıyor!
  1. Bakan müjdeyi açıkladı: Bugün yola..
  2. Adana'da belediye binasındaki silahlı..
  3. "Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'den..
  4. "ABD'nin silahları El Kaide ve DEAŞ'ın..
  5. CHP Zonguldak ilçe belediye başkan..
  6. Çok sayıda partinin kanunsuz parası..
  7. İklim Değişikliğiyle Mücadele Sempozyumu
  8. "Mayo kardeşliği"ne bakanlık desteği
  9. Uluslararası İslam ve Ekonomi..
  10. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
  11. Badmintonda uluslararası heyecan
  12. "Masa tenisinde Çin hegemonyasını..
  13. Anneliği ötelemek aile kurumunu bitirir
  14. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
  15. Melih Gökçek sosyal medyadan..
  16. Garanti Bankası-BBVA Momentum Sosyal..
  17. Türkiye, doğal gaz cihazlarında..
  18. Kiracılara müjdeli haber! TBMM'de..
  19. İngiliz devi Eljif Elmas'a kancayı taktı
  20. Siyasi parti mali denetimleri
Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
Türbanlı anneler ve seküler kızları
Türbanlı anneler ve seküler kızları

Günün Karikatürü

8 Aralık 2018
AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor
Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor