0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"İşyurtlarında 58 bin 595 tutuklu ve hükümlü çalışıyor"

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş:- "Kurulduğunda sayısı 156 olan İşyurtları Kurumunda, 3 bin 214 tutuklu ve hükümlü çalışıyordu. 2018 sonu itibariyle sayısı 302'ye ulaşan işyurtlarında, toplam 58 bin 595 tutuklu ve hükümlü çalışmakta"

17 Nisan 2019 Çarşamba 18:05
"İşyurtlarında 58 bin 595 tutuklu ve hükümlü çalışıyor"

MALATYA (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, "Kurulduğunda sayısı 156 olan İşyurtları Kurumunda, 3 bin 214 tutuklu ve hükümlü çalışıyordu. 2018 sonu itibariyle sayısı 302'ye ulaşan işyurtlarında toplam 58 bin 595 tutuklu ve hükümlü çalışmakta." dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Malatya'da düzenlenen "Ürün ve El Sanatları Fuarı" 15 Temmuz Millet Meydanı'nda açıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, farklı illerden 58 Tutukevleri İşyurtları Kurum Müdürlüğünün katılımıyla gerçekleşen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski Malatya Belediye Başkanı merhum Hamit Fendoğlu'nu rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Ceza infaz kurumlarında gerçekleşen mesleki eğitim çalışmalarının, tahliye olan hükümlülerin toplumsal hayata tutunarak sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağladığını anlatan Menteş, meslek edindirme kurslarında verilen eğitimle tutuklu ve hükümlülerin ekip çalışmasıyla zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirdiklerini söyledi.

Menteş, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin atıl iş güçlerinin üretim ve hizmete dönüştürülmesi amacıyla İşyurtları Kurumunun kurulduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Kurulduğunda sayısı 156 olan İşyurtları Kurumunda, 3 bin 214 tutuklu ve hükümlü çalışıyordu. 2018 sonu itibariyle sayısı 302'ye ulaşan işyurtlarında toplam 58 bin 595 tutuklu ve hükümlü çalışmakta. Meslek kurslarıyla sanayi ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını gideren, kullandığı teknolojiyle özel sektöre örnek olan, organik tarım ve hayvancılık çalışmalarıyla bu çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlayan İşyurtları Kurumumuz, günümüz Türkiye'sinde çalışma hayatına destek sağlayan katma değeri yüksek bir kurum olmuştur."

Ceza, adalet ve infaz sisteminin temel amacının suç işleyen kişilerin tekrar suç işlemesini önlemek olduğuna dikkati çeken Menteş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda suça sürüklenen tutuklu ve hükümlülerin eğitim ve iyileştirme faaliyetleriyle topluma kazandırılması amacını güden insan odaklı infaz sistemimiz, modern ve gelişmiş ülkelerdeki infaz sistemlerine örnek gösterilebilecek durumdadır. Malatya'da açtığımız fuarda, 58 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunda ürettiğimiz ürünler, kurumlarımızda görev yapan 195 personelle cezaları infaz edilen hükümlüler tarafından sergilenecektir."

Malatya Valisi Aydın Baruş ise fuarın hayırlı olmasını temenni etti.

Her insanın hayatta hata yapabileceğini belirten Baruş, "Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun mahkumlara umut vermek, hayata bağlamak ve cezaevinden çıktıktan sonra da geçimlerini temin edecek becerileri onlara kazandırmak adına yapmış olduğu çalışmaları takdirle izliyoruz." şeklinde konuştu.

Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, HSK 2. Daire Üyesi Mehmet Ademoğlu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da açılışta konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Menteş, Baruş, Atan ve protokol üyeleri, fuarın açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.

Fuar 23 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 18:05
  1. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları
  2. Aydın Baruş
  3. Malatya
  4. Selahaddin Menteş
  5. Tutukevleri İşyurtları Kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB Başkanı İmamoğlu: "Kimsenin hakkını yemedik, '16 milyonun hakkını yedirtmeyiz' dedik"
    1. İBB Başkanı İmamoğlu: "Kimsenin..
    2. Midyat’ta trafik kazası: 6 yaralı
    3. 2019 Almanya Bağımlılık Raporu
    4. Ülkede flaş gelişme! Tiktok yasaklandı
    5. İnsansız deniz araçları imece usulü..
    6. Mısır'da Anayasa referandumunun..
    7. Kabadüz’de İslam Bilimler Tarihi Resim..
    8. "Numen" sergisi ziyaretçilerini bekliyor
    9. Kılıçdaroğlu: ’’Bu başarı birlikte..
    10. Almanya'dan "iltica kararı"
    11. "İşyurtlarında 58 bin 595 tutuklu ve..
    12. Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı..
    13. ‘Tarım Şehr-i Amasya’dan 13 proje
    14. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..
    15. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    16. Kılıçdaroğlu'ndan mazbata..
    17. Marmaris’te “Türk Denizciliğine Bakış”..
    18. Süleyman Çetin kimdir nereli? Süleyman..
    19. FETÖ elebaşının Amerika'ya davet..
    20. Kılıçdaroğlu TV'den izledi! İşte ilk..
    21. Türkiye'den füze hamlesi! İlk alacak..
    22. Almanya'dan "iltica kararı"
    23. Hücre evinde yakalanan FETÖ sanığının..
    24. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)..
    25. Somali'de bomba yüklü araçla saldırı:..
    26. İran'dan askeri yetkililerin..
    27. Türkiye'den Sırbistan'a göçmen..
    28. Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın..
    29. "Denizciliğin ekonomideki değeri 17,5..
    30. Kariyer Günleri’nde deneyimlerini..
    Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı
    Mazbata haberlerine dolardan ilk tepki
    Mazbata haberlerine dolardan ilk tepki