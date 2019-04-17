"İşyurtlarında 58 bin 595 tutuklu ve hükümlü çalışıyor"

MALATYA (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, "Kurulduğunda sayısı 156 olan İşyurtları Kurumunda, 3 bin 214 tutuklu ve hükümlü çalışıyordu. 2018 sonu itibariyle sayısı 302'ye ulaşan işyurtlarında toplam 58 bin 595 tutuklu ve hükümlü çalışmakta." dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Malatya'da düzenlenen "Ürün ve El Sanatları Fuarı" 15 Temmuz Millet Meydanı'nda açıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, farklı illerden 58 Tutukevleri İşyurtları Kurum Müdürlüğünün katılımıyla gerçekleşen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski Malatya Belediye Başkanı merhum Hamit Fendoğlu'nu rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Ceza infaz kurumlarında gerçekleşen mesleki eğitim çalışmalarının, tahliye olan hükümlülerin toplumsal hayata tutunarak sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağladığını anlatan Menteş, meslek edindirme kurslarında verilen eğitimle tutuklu ve hükümlülerin ekip çalışmasıyla zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirdiklerini söyledi.

Menteş, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin atıl iş güçlerinin üretim ve hizmete dönüştürülmesi amacıyla İşyurtları Kurumunun kurulduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Kurulduğunda sayısı 156 olan İşyurtları Kurumunda, 3 bin 214 tutuklu ve hükümlü çalışıyordu. 2018 sonu itibariyle sayısı 302'ye ulaşan işyurtlarında toplam 58 bin 595 tutuklu ve hükümlü çalışmakta. Meslek kurslarıyla sanayi ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını gideren, kullandığı teknolojiyle özel sektöre örnek olan, organik tarım ve hayvancılık çalışmalarıyla bu çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlayan İşyurtları Kurumumuz, günümüz Türkiye'sinde çalışma hayatına destek sağlayan katma değeri yüksek bir kurum olmuştur."

Ceza, adalet ve infaz sisteminin temel amacının suç işleyen kişilerin tekrar suç işlemesini önlemek olduğuna dikkati çeken Menteş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda suça sürüklenen tutuklu ve hükümlülerin eğitim ve iyileştirme faaliyetleriyle topluma kazandırılması amacını güden insan odaklı infaz sistemimiz, modern ve gelişmiş ülkelerdeki infaz sistemlerine örnek gösterilebilecek durumdadır. Malatya'da açtığımız fuarda, 58 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunda ürettiğimiz ürünler, kurumlarımızda görev yapan 195 personelle cezaları infaz edilen hükümlüler tarafından sergilenecektir."

Malatya Valisi Aydın Baruş ise fuarın hayırlı olmasını temenni etti.

Her insanın hayatta hata yapabileceğini belirten Baruş, "Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun mahkumlara umut vermek, hayata bağlamak ve cezaevinden çıktıktan sonra da geçimlerini temin edecek becerileri onlara kazandırmak adına yapmış olduğu çalışmaları takdirle izliyoruz." şeklinde konuştu.

Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, HSK 2. Daire Üyesi Mehmet Ademoğlu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da açılışta konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Menteş, Baruş, Atan ve protokol üyeleri, fuarın açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.

Fuar 23 Nisan'a kadar gezilebilecek.