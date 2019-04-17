İşyurtları Ürün ve El Sanatları fuarı açıldı

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları bünyesinde yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ürünler Malatya’da İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde açılan fuarla görücüye çıktı.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl Türkiye genelindeki değişik illerde düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın bu yıl ilk durağı Malatya oldu. 7 gün süreyle ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürünün tanıtımı ve satışı yapılacak. Yapılan satıştan elde edilen gelirin bir kısmı hükümlü ve tutuklulara verilecek. Fuarın açılışında konuşan Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran “Bilindiği üzere infaz faaliyeti sadece kapalı kapılar ardında hüküm yiyen tutuklananların hatalarını geride bırakarak meslek edinmiş bireyler olarak aramıza dönmelerinde yardımcı olan bir süreç. Bu amaçla cezaevi tutuklu evlerimizin iş yurtlarında gıda, tarım hayvancılık gibi branşlarda mesleki eğitimler verilmekte olup eğitimin üretime dönüştürülmesi kapsamında en büyük kazancın meslek sahibi olan hükümlüler ve tutuklular olduğunu söylemek istiyorum” dedi. Ceza İnfaz Kurumları İle Tutuk Evleri İş Yurtları Kurumu Başkanı Murat Atan ise, “Kurumumuz 2019 yılı itibari ile 58 bin hükümlü ve tutukluya mesleki eğitim kazandırmak için faaliyet göstermiştir. 6 İş kolunda giyim atölye alanında eğitim vermekteyiz. Soğuk demir parmaklıkların sıcak yüzü olarak ifade edebiliriz. Trafikte bile insan potansiyel suça dayanır biz kadim geleneğimizden gelen insana insan olarak değer verme anlayışıyla hüküm ve tutukluların insan olduğunu unutmadan onları topluma tekrardan kazandırmak amacıyla eğitime önem veriyoruz. Kurumumuz dünyanın örnek modellerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz da konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Suçu bütünüyle yok etmek mümkün olmasa da suç işleme oranını azaltmak mümkündür. Ceza adalet sistemimiz yani mahkemeler ve ceza infaz kurumları tam olarak bu görevi yerine getirmektedir. Suçun karşılığı olan hapis cezasının insan onuruna yakışır şekilde infaz edilmesi temel gerkliliklerinden bir tanesidir. Tutuklu ve hükümlülerin tekrar suç işlemesini önlemek için onları ceza evinde her yönüyle eğiterek ahlaki değer ve mesleki bilgilerle donatmak enbüyük önceliğimizdi.”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise,“Tutuklu kardeşlerimizi ıslah etme noktasında hem de meslek edinmesi noktasında önemli bir değer ifade ediyor. Toplum nezdinde kendi işyerlerini açmalarını, öğrendiği sanatları icra etme anlamında önemli bir görevi ifa etmiş oluyorlar. Adalet Bakanlığımıza, genel müdürlerimize daire başkanlarımıza teşekkür ediyorum bu eğitimden dolayı” değerlendirmesinde bulundu.

Hakim Savcılar Kurulu Üyesi Mehmet Ademoğlu ise şu sözleri kullandı: “Verilen Cezaların infaz kanunun hükmünde vardır İnfaz kanunun amacı üç tanedir bunlardan bir tanesi hümanizm insancıl olma diğer bir tanesi caydırıcılıktır, sonuncusu ise sosyalizimdir yani topluma kazandırılmasıdır. Bu kanuna nasıl yansımıştır hümanizm yüzde 10 olarak yansımıştır, caydırıcılık yüzde 10’dur. İnfaz kanununda caydırıcılık amaç edinilmemiştir. Asıl amaç topluma tekrar kazandırılmasıdır.”

Adalet Bakanlığı Bakan Yarımcısı Selahattin Menteş de, “Ceza infaz kurumlarımızda gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışmaları tahliye olan hükümlülerin topluma tekrar kazandırılması, sorumluluk sahibi birey olmalarını sağlamaktadır. Kendilerine verilen bilgileri iş yurtlarında çalışarak pratiğe dönüştüren tutuklularımız bu eğitimler sayesinde ekip çalışmaları ve zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirmektedirler” dedi.

Son olarak söz alan Malatya Valisi Aydın Baruş ise,“Her insan hata yapabilir bu hataların bedelini de yasalara ödemek durumunda kalabilir. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamak gerekir. Hayata daima bağlanmak gerekir. Ceza evi infaz kurumunun ve iş yurtlarının tutuklulara yapmış oldukları çalışmaları takdir ile izliyoruz. 50 binin üzerinde mahkum ve tutuklumuz bu eğitimlere devam ediyor. Bu çok sevindirici bir gelişme Türkiye için her Türk vatandaşı ülkesine nasıl katkı yapacağını düşünmek durumunda üretimin bir parçası olmak durumunda” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar fuarı gezdi. Fuarın açılışına Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş, Malatya Valisi Aydın Baruş, Hakim Savcılar Kurulu Üyesi Mehmet Ademoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Hakim Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Ceza İnfaz Kurumları İle Tutuk Evleri İş Yurtları Kurumu Başkanı Murat Atan ve Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran katıldı.