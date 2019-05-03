İşyerlerinin açılış-kapanış saatleri Ramazan Ayı kapsamında yeniden düzenlendi

Serdivan Belediye Encümeni’nde alınan karar doğrultusunda ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik açılış-kapanış saatleri Ramazan Ayı kapsamında yeniden düzenlendi.

01.00’a kadar açık olan işyerlerinin Ramazan Ayı kapsamında sahur vaktine kadar hizmet verebileceği belirten Serdivan Belediyesi, “İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine istinaden Serdivan ilçe sınırları dahilinde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belediye encümeni tarafından yeniden belirlenmiştir” ifadelerine yer verdi.

Konu ile ilgili ilçe genelindeki işletmelere yönelik açılış-kapanış saatleri ile ilgili kamu kurumlarının yanı sıra esnaf odalarının da bilgilendirildiği ifade edilirken, bu bağlamda Serdivan’da Ramazan Ayı’nın huzur ve güven içerisinde idrak edilmesi noktasında belediye ekiplerince de belirli periyodlarda denetimlerin yapılacağı belirtildi.