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İş yerini soyan hırsızdan pişkin not! 'Karım eşyaları çok beğendi'

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir iş yerini soyan hırsız soyduğu iş yerinin sahibine ‘Kardeş hakkını helal et, şikayetini geri al, zararını en kısa sürede karşılarız. Karım eşyaları çok beğendi’ diye not yolladı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:39
İş yerini soyan hırsızdan pişkin not! 'Karım eşyaları çok beğendi'

Olay, Artuklu ilçesinde bulunan bir iş merkezinin 3. katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, karı koca oldukları öğrenilen iki kişi, önceki akşam geç saatlerde iş merkezine gelerek 3. kata yöneldi. Buradaki iş yerini soyan zanlılar, yaklaşık 50 bin liralık malzeme ile ortadan kayboldu. İş yeri sahibi Sertaç Orman ve Veysel Anatça, ertesi gün iş yerine geldiklerine gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. İş yerlerine hırsız girdiğini gören Orman, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Orman, güvenlik güçleri işini yaparken kendi imkanlarıyla da hırsızları bulmaya çalıştı. Bir süre dedektif gibi iz süren Orman, iş yerine girenlerin karı koca olduğunu öğrendikten sonra kendilerine ulaştı. Zanlı aracılarla Orman’a not gönderdi. ‘Kardeş hakkını helal et, şikayetini geri al, zararını en kısa sürede karşılarız. Karım eşyaları çok beğendi’ notunu gören Orman, neye uğradığını şaşırdı. Orman, zanlıların bilgilerini savcılığa verdiklerini güvenlik güçlerinin de gereğini yaparak zararlarının karşılanması için mücadele ettiğini söyledi.

Hırsızdan akıllara zarar mesaj

İHA muhabirine konuşan iş yeri çalışanı Veysel Anatça, Orman’ın iki gün boyunca iş yerine gelmediğini söyledi. Anatça, “Bizler de izinliydik. İş yerimizin hemen girişinde kamera var nasıl oluyorsa o gece bu kamera çalışmıyor. 2 gün sonra iş yerine geldiğimizde çatal bıçak, peçete, şark köşesi, toplantı masası, ofis takımı, televizyon, fırın, ne varsa alıp götürmüşler, şaşkınlık içindeyiz. Çatal bıçağın bile çalınması ilginç. İş yeri sahibimiz emniyet ve savcılığa konuyu bildirdi, parmak izleri alındı. Kendi çabalarımızla da hırsızlıkları bulmak için mücadele ederken eşyaları çalanların karı koca olduğunu öğrendik ve telefonla ulaştık. Zanlı, aracılarla bize ‘Kardeş hakkını helal et, şikayetini geri al, zararını en kısa sürede karşılarız. Karım eşyaları çok beğendi’ diye pişkin pişkin not yolladı. Güvenlik güçlerine tüm bilgileri verdik. Yakalanıp eşyalarımızın geri gelmesini ve bu hırsızların cezalarını çekmesini istiyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:39
  1. Veysel Anatça
  2. hırsız

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