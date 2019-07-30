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İşyerinden 25 adet marş kollektörü çalındı

Samsun’un Bafra İlçesinde bir iş yerinden 25 adet marş kollektörü çalındı.

30 Temmuz 2019 Salı 20:42
İşyerinden 25 adet marş kollektörü çalındı

Samsun’un Bafra İlçesinde bir iş yerinden 25 adet marş kollektörü çalındı.


Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Kafkas Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oto Elektrikçisi Ş.E. akşamüzeri iş yerine geldiğinde, iş yerinin kepenginin yarım açık olduğunu gördü. Polisi arayarak durumu bildirmesi üzere olay yerine gelen Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibiyle birlikte yaptıkları incelemede 25 adet civarında hurda marş kollektörünün çalındığını tespit etti. Polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 20:42
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