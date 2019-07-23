0553 313 94 23

“İşyerimi yıktırdınız” tartışması ölümle bitti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılan sahil şeridindeki tesislerin sahibi ile yakınlardaki sitenin sakinleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 polis memuru hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2019 Salı 15:49
“İşyerimi yıktırdınız” tartışması ölümle bitti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılan sahil şeridindeki tesislerin sahibi ile yakınlardaki sitenin sakinleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 polis memuru hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Narlı sahilinde bir işletmenin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım işlemi gerçekleştirildi. İddialara göre iş yeri sahibi Yüksel K. (46) ile tatilini yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli Kadir Ozan Yüce (28) arasında “Sizin yüzünüzden iş yerim yıkıldı” diyerek tartışma çıktı. Tartışma sonrasında karşılıklı silahların çekilmesinin ardından çıkan silahlı çatışmada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılarolay yerine gelen 112 ambulansları ile Edremit Devlet ve Edremit Özel Hastanelerine sevk edildi. Durumu ağır olan polis memuru Kadir Ozan Yüce yaralı olarak kaldırıldığı Edremit Özel Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Çatışmada ağır yaralanan yıkılan iş yeri sahibi Yüksel K. ile site sakini Mehmet Ç. ise Edremit Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Yaralı yakını ambulansı kaçırdı


Öte yandan; olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Mehmet Ç.’ye müdahale ederken, Yüksel K.’nin bir yakını ambulansı kaçırdı. İçinde hemşire ve sağlık görevlisi de bulunan ambulansı durdurmak için jandarma ve polis ekipleri, kavşaklarda önlem aldı. İsimleri açıklanmayan hemşire ve sağlık görevlisi, ambulansı kaçıran kişiyi, ikna ederek aracı durdurmasını sağladı. Adı açıklanmayan ve ambulansı daha hızlı götürmek için kaçırdığını öne süren şüpheli kaçtı. Konuyla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan çok sert tepki! Bizden silah alan ülkeler haydutça tehdit ediliyor
    1. Rusya'dan çok sert tepki! Bizden silah..
    2. OGM Ormanspor, Cevher Özer'i kadrosuna..
    3. Kilis’te 6 ayda 65 bin kişi kitap okudu
    4. Rusya'da çocuk kampında facia! 4 çocuk..
    5. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi..
    6. Elektrik çarpması sonucu yaralanan..
    7. Gazeteciler Derneğinden 24 Temmuz..
    8. Uzmandan önemli açıklama! ‘Stressiz..
    9. 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın..
    10. Suriyelilerin kayıtlı illere geri..
    11. İspanya'da sol azınlık hükümeti ilk..
    12. MSB: "Türk ve Amerikan askeri..
    13. Alacak meselesi yüzünden 25 yaşındaki..
    14. "Güvenli Bölge" tesisi çalışmalarına..
    15. Şuhut’ta çiçekler açıyor
    16. "Bana çay ver" deyince silahını..
    17. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    18. Boş sulama havuzuna düşen adam..
    19. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına..
    20. Büyükşehirden ’dolandırıcılık’ uyarısı
    21. Kulak sağlığı için havuz ve denizde..
    22. Erzurum'da korkunç yangın! 8 saat..
    23. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    24. Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
    25. "Şirketlerin alacaklarına karşılık..
    26. Kaytazdere’de Yelkenciler Şov Yaptı
    27. Başakşehir'de korkutan yangın!
    28. Güvenli bölge oluşturmak için..
    29. Eleşkirt Kaymakamlığı özel idare..
    30. Türkiye’nin en karanlık noktasında..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi