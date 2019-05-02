İşyeri tamamen yandı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen yangında iş yeri kullanılmaz hale gelirken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen yangında iş yeri kullanılmaz hale gelirken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Yediler Mahallesi 584. Sokak üzerinde bulunan Adullah A. isimli vatandaşa ait ahşap taş kesme atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerini tamamen sararken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucundasöndürüldü. Yangın sonrasında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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