Fransa'dan sonra şimdi de Hollanda! 'Sarı' isyan yayılıyor

Fransa’da zamların iptal edilmesine rağmen ‘Sarı Yelekliler’in öfkesi dinmiyor. Eylemciler dün 4’üncü kez Paris sokaklarına akın ederek ‘Macron istifa’ sloganlarıyla Elysee Sarayı’na yürüdü. “Zenginler daha çok zenginleştirildi, orta ve alt düzeyde geliri olan vatandaşlar daha çok fakirleşiyor” sloganlarıyla Paris’te bir araya gelen göstericiler polisle çatışarak kent meydanlarını savaş alanına çevirdi. Birçok aracın ateşe verildiği gösterilerde bir kepçeyi ele geçiren eylemciler güvenlik duvarını aşmaya çalıştı. Duman altında kalan başkentteki gösterilerde şu ana kadar 1385 kişinin gözaltına alındığı, 300 kişinin ise tutuklandığını açıklandı. 17’si polis, 135 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Macron Saray’a kapandı

Gösterilere karşı 89 bin polis görev yapıyor. İçişleri Bakanı Christophe Castaner dün sabahın erken saatlerinde polislere destek olmak ve motivasyonlarını artırmak için Paris’teki güvenlik güçlerini ziyaret etti. Le Figaro gazetesinin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün de Elysee Sarayı’ndan çıkmayarak durum hakkında bilgilendirildi.

Kepenkler indi

Şanzelize Bulvarı’ndaki mağaza ve restoranlar gösteriler sırasında yağma ve şiddet korkusu nedeniyle kepenk indirdi. Polis mağazalardan dışarıda sandalye ve masa bırakmamalarını, kentteki inşaat şirketlerinden cadde üzerinde malzeme bulundurmamalarını talep etmişti.Gösteriler Paris’in kültür hayatını da etkiledi. Dün müzeler de kapılarını kapattı. Paris’in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi. Fransa 1. Futbol Ligi’nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında dün başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi. Paris’in sembollerinden Eyfel Kulesi de ziyarete kapalıydı.

Fransa polisi, önünde kollarını açıp bekleyen göstericiyi biber gazı kapsülü ile karnından vurdu.

Vekile kurşunlu mektup

Le Figaro gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinden milletvekili Benoit Potterie’e, Sarı Yelekliler’in düzenleyeceği gösteri öncesi, içinde mermi ve not olan bir mektup gönderildi. Haberde, notta “Bir dahaki sefere bu mermi alnının ortasından girecek” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Avrupa’ya kış geliyor

Sarı Yelekliler eylemi Fransa sınırlarını aştı. Belçika’nın başkenti Brüksel’de gösteri düzenleyen yüzlerce “sarı yelekli”, “kış yaklaşıyor” yazılı pankart açarak Avrupa Birliği (AB) kurumlarına doğru yürümeye başladı. AB Konseyi binası yakınlarında “Sarı Yelekliler” ve polis karşı karşıya gelirken 50 kişi gözaltına alındı. Polis, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi. Brüksel’de Park metro istasyonu ve Reyers Centre tüneli kapatıldı.

Fransa sokaklarını PKK yaktı

Fransız televizyonu Fransız BFM tartışma programına konuk olan ‘Sarı Yelekli’ Anais Kuhn, Paris’te gerçekleşen şiddet olaylarına, eylemlere katılan PKK’lıların ve aşırı sağcıların neden olduğunu söyledi. Sarı Yelekliler’in ve hükümet temsilcilerinin katıldığı tartışma programında konuşan Kuhn, bilgilerin uluslararası medyada yer aldığını da ifade etti.

Hollanda’ya sıçradı

Sarı Yelekliler hareketi Hollanda’ya da sıçradı. Hollanda’da “Sarı Yelekliler” Amsterdam’da düzenledikleri gösteride hükümetin istifasını istedi. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 11 ayrı noktada toplanan sarı yelekli protestocuların yaygın eylem yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Faturası 1 milyar avro

Fransa’da akaryakıt zammını protesto için başlatılan eylemler Noel öncesi alışveriş sezonunu vurdu. Fransız perakendecilerin kaybı 1 milyar avroya ulaştı. Açıklama, Fransız Perakendeciler Federasyonu tarafından yapıldı. Eylemler nedeniyle Noel dönemindeki satış beklentisinde yaklaşık yüzde 30 ila yüzde 40’lık bir düşüş beklendiği belirtildi.

(Yeni Şafak)