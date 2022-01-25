İsyan eden İstanbulluyu "trollük" ile suçlamıştı... Murat Ongun bakın nereden çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede hazırlıksız yakalanması ile Megakent kara teslim oldu. Vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, araçlar kara gömüldü, yollar trafiğe kapandı. Vatandaşlar, İBB'ye isyan ederken İBB Sözcüsü Murat Ongun, çileden çıkmış vatandaşları 'trollük' ile suçladı.

"İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir. Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" ifadelerini kullanan Murat Ongun, bu paylaşımı İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir kayak merkezinde tatil yaparken yaptığı ortaya çıktı.

Meteoroloji'nin haftalar öncesinden 'Kar çok şiddetli geliyor' uyarılarına rağmen Ongun'un 23 Ocak sabahı İstanbul Havalimanı'ndan Cenevre'ye uçtuğu öğrenildi.

İstanbul kara teslim

Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen İstanbul'da yeterli tuzlama ve temizleme çalışmaları yapılamayınca kent kara adeta teslim oldu. Beyaz esaret nedeniyle on binlerce vatandaş trafikte mahsur kaldı.

Saatlerce araçlarının içinde kalan vatandaşlara İBB'den bir yardım eli gitmezken, Valilik yurtları, otelleri, misafirhaneleri, camileri vatandaşlara açtı. Vatandaşların bir kısmı bu alanlarda beklerken, bir kısmı ise soğukta onlarca saat mahsur kaldı.

İmamoğlu balıkçıda görüldü

İstanbul'da vatandaşlar soğukta ne yapacağını şaşırırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda çekilen görüntüsü ortalığı karıştırdı. Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na çok sert paylaşımlarla tepki gösterdi.

İsyan eden vatandaşları "trollük" ile suçladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakın çalışma arkadaşı ve İBB Sözcüsüolan Murat Ongun, vatandaşların kapalı yollar, eksik çalışmalara tepki göstermesine şok bir paylaşım ile yanıt verdi. Ongun, "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" ifadelerini kullandı.

"Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" diyerek sahada mücadele ettiklerini söyleyen Ongun'un İsviçre'nin Cenevre kentinden kayak tatilinde olduğu ortaya çıktı. Ongun'un karla mücadele ediyormuş havası verdiği paylaşımları otel odasından yaptığı belirlendi

Meteoroloji günler önce uyarmıştı

Murat Ongun'un 23 Ocak'ta İsviçre'ye gitmiş olması dikkat çekti. Meteoroloji son yılların en sert kar yağışının geldiğini ifade etmişti. Defalarca yapılan uyarılara rağmen Murat Ongun'un tatilini ertelemediği belirtiliyor.