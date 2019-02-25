İsviçreli Fc Alpnach takımı Bodrum’da

Bodrum’a kamp için gelen İsviçre’nin 3. Lig takımlarından Fc Alpnach takımı teknik heyeti ve oyuncuları, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete iş adamı Mehmet Dağoğlu, Fc Alpnach Kulüp Başkanı Güvenç Çoban, kulüp teknik direktörü Patrik Odermatt ve oyuncuları Koel Wetterwalt ile Alex Dillier katıldı. Mehmet Dağoğlu’nun daveti üzerine Bodrum’a geldiklerini ifade eden Güvenç Çoban, kendilerini makamında ağırladığı için Başkan Mehmet Kocadon’a teşekkür ederek kulüplerine destek olan Bodrumlulara da ayrıca teşekkür etti.

İsviçre takımlarından Alpnach takımının Bodrum’da olmasından dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Başkan Kocadon ise “Burada bulundukları süre içerisinde kendileri için güzel, başarılı bir hazırlık ve kamp süreci olmasını diliyorum” dedi.

23-27 Şubat tarihleri arasında Bodrum’a bulunacak olan Fc Alpnach takımı, B.B. Bodrumspor ile Bodrum Şehir Stadyumunda hazırlık maçı yapacak.