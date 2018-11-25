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İsviçreli çiftçilerin "boynuzlu inek" talebi reddedildi

Ülkede yapılan referandumda, ineklerin boynuzunun kesilmemesinden yana olan çiftçilere devlet desteği verilmesini öngören teklif kabul edilmedi

25 Kasım 2018 Pazar 18:23
İsviçreli çiftçilerin "boynuzlu inek" talebi reddedildi

CENEVRE (AA) - İsviçre'deki referandumda, ülkedeki inek ve keçilerin boynuzunun kesilmeden, doğal olarak uzamasından yana olan çiftçilerin sübvansiyonlarla desteklemesini içeren tasarı reddedildi. Referanduma gidebilmek için 100 bin kişinin imza toplamasının yeterli olduğu İsviçre'de, son yılların en çok ilgi gören referandumlarından birisi yapıldı.

Bugün yapılan oylamada, resmi olmayan sonuçlara göre, halkın yüzde 44'ü, inek ve keçilerin boynuzunun doğal olarak uzamasından yana olan çiftçilere devlet desteği verilmesine "evet" derken, yüzde 56'sı karşı çıktı.

Böylelikle, inek ve keçilerin boynuzlarının alınmasına karşı olan 66 yaşındaki çiftçi Armin Capaul, 9 yıldır verdiği mücadeleyi kaybetti.

Capaul, 120 bin civarında imza toplayarak, olayın referanduma taşınmasını sağlamayı başarmıştı.

İneklerin boynuzlarıyla daha iyi iletişim kurduklarını, boynuzların hayvanların beden sıcaklıklarını düzenlemeye de yardımcı olduğuna inanan Capaul, bunun için devletin çiftçilere yıllık yaklaşık 190 İsviçre frangı sübvansiyon desteğinde bulunmasını talep ediyordu.

İsviçre'de turistlerin ilgisini çeken ineklerin yaklaşık dörtte üçünün boynuzları alınıyor veya inekler genetik olarak boynuzsuz doğuyor. Hükümet, boynuzsuz ineklerin daha az yer kapladıkları için daha az maliyetli olduğunu gerekçe göstererek tasarıya karşı çıkıyordu.

Öte yandan, bugün yapılan referandumda, bazı sağcı partilerin "İsviçre anayasasının uluslarası hukukun üzerinde olmasını" içeren tasarısı yüzde 66 oyla reddedilirken, sistemi aldattığından şüphenilen sigorta dolandırıcılarının dedektiflerle izlenmesini kapsayan ve hükümet tarafından önerilen tasarı da seçmenlerin yüzde 65'si tarafından onaylandı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:23
  1. boynuz
  2. inek
  3. İsviçre
  4. referandum

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