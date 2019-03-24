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İsviçre’den yola çıktı, Kars’a ulaştı

İsviçre’de Azerbaycan için imal edilen yolcu treni Marmaray’dan geçerek Kars’a ulaştı.

24 Mart 2019 Pazar 10:48
İsviçre’den yola çıktı, Kars’a ulaştı

İsviçre’de Azerbaycan için imal edilen yolcu treni Marmaray’dan geçerek Kars’a ulaştı. Kar yağışı altında Kars’a giren trenin ilk yolcuları ise tren garında hatıra fotoğrafı çektiren gelin ile damat oldu.


Azerbaycan Demiryolları tarafından İsviçre’de imal ettirilen ve Ankara-Bakü arasında yolcu taşımacılığında kullanılacak olan vagonlardan oluşan özel yolcu treni, Kars’a ulaştı. Trenin Kars’a ulaştığı anda garda hatıra fotoğrafı çektiren Gülsüm-Kasım Sait çifti, kar yağışı altında Kars’a giriş yapan trenin ilk yolcuları oldu. Çift trenin içerisine geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Tren Kars’taki işlemlerinin ardından önce Gürcistan Tiflis’e ardından da Azerbaycan Bakü’ye hareket edecek.


Ankara-Bakü arasında yolcu taşımacılığı için kullanılacak tren vagonları, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’daki demiryolu hatlarının ray açıklığının farklı olması dikkate alınarak imal edildi. Türk demiryolu hattındaki bin 435 milimetreyle Gürcistan ve Azerbaycan’daki bin 520 milimetre ray açıklığına uygun imal edilen boji (tekerlek-dingil) sistemine sahip tren, sınırda beklemeden seyrine devam edebilecek.


Marmaray Boğaz Tüp Geçişi ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hatlarının ardından Gebze-Halkalı banliyö hattının da hizmete girmesiyle Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz demiryolu ulaşımı sağlanacak.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:48
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