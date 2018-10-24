İsviçre'den Suudi Arabistan kararı!

Suudi Arabistan ile toplam ticaret hacmi 2,5 milyar dolara ulaşan İsviçre'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından bu ülkeyle ilişkilerini yeniden değerlendireceği bildirildi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, ülkenin ulusal yayın yapan tek ve en büyük gazetesi Blick'e verdiği demeçte, Kaşıkçı'nın öldürülmesini, "insan hakları ihlallerinin kanıtı ve hukukun üstünlüğüne saygısızlık" olarak değerlendirdi.

Suudi Arabistan Büyükelçisi'nin hafta başında üçüncü kez bakanlığına çağrıldığını aktaran Cassis, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ülkesinin Suudi Arabistan ile ilişkilerini yeniden değerlendireceğini belirtti.

Blick'in haberinde, İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Ueli Maurer'in de gelecek yıl Riyad'a planlanan resmi ziyareti iptal edebileceği bilgisi paylaşıldı.

Ziyaret kapsamında imzalanacak iki ülke arasındaki mali konulardaki iş birliği anlaşmasının hazırlıklarının da rafa kaldırıldığı kaydedildi.

İlişkiler kilit düzeyde

Suudi Arabistan, Arap dünyasında ve Ortadoğu'da İsviçre için kilit önem taşıyor.

İsviçre Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 2017'de iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2,5 milyar dolara ulaştı.

İsviçre, Suudi Arabistan'a ağırlıklı olarak ilaç, saat ve makine sektörüne ait ürünler ihraç ederken, İsviçre ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 60'ını bu ülkeden gerçekleştiriyor.

Suudi Arabistan yönetimi ise 20 Ekim'de, İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.