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İsviçre'den Rusya kararı!

İsviçre hükümeti, ülkede görev yapan Rus diplomatların görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle sayılarının azaltılmasına karar verdi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:25
İsviçre'den Rusya kararı!

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki Rus diplomatların sayısının görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle azaltılacağı belirtildi.

Daha önce İngiltere'nin Salisbury kentinde bir eski Rus ajanının zehirlenmesinin ardından, birçok Avrupa ülkesi olaydan Moskova yönetimini sorumlu tutmuş ve ülkelerinde görevli Rus diplomatları sınır dışı etmişti.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 12:25
  1. moskova
  2. isviçre
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