İsviçre'den Rusya kararı!

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki Rus diplomatların sayısının görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle azaltılacağı belirtildi.

Daha önce İngiltere'nin Salisbury kentinde bir eski Rus ajanının zehirlenmesinin ardından, birçok Avrupa ülkesi olaydan Moskova yönetimini sorumlu tutmuş ve ülkelerinde görevli Rus diplomatları sınır dışı etmişti.