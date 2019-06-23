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İsviçre’den geldi, Çınarcık’a modern bir otel kazandırdı

Yalova’ya geldiğinde kalacak yeri olmayan vatandaş, el ele verdiği ailesiyle modern oteli hizmete açtı.

23 Haziran 2019 Pazar 17:23
İsviçre’den geldi, Çınarcık’a modern bir otel kazandırdı

Yalova’ya geldiğinde kalacak yeri olmayan vatandaş, el ele verdiği ailesiyle modern oteli hizmete açtı.


Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşama kararı alan ancak satın almak için istediği evi hemen bulamayan Ali Kardeşoğlu, bir süre merkezde konaklama imkanı için otel arayışını geçti. İlçenin merkezinde otel sıkıntısı yaşayan Kardeşoğlu, eşi ve çocuğuyla birlikte el ele vererek ilçeye oldukça modern bir otel kazandırdı. 33 yıl boyunca İsviçre’de yaşayan, geçtiğimiz yıl Çınarcık’a yerleşen Kardeşoğlu ailesi, şimdi Çınarcık halkı ve tatilcileri için hizmet veriyor.


Çınarcık ilçesinin bölgesinde güzel otel ve pansiyonların bulunduğunu ancak merkezde bu sıkıntının giderilmediğini söyleyen Ali Kardeşoğlu, “İsviçre’den buraya geçen yıl eşim ve çocuğumla geldim. Çınarcık’ta ev satın almak için bir süre aradık. Bu süre zarfında kalabileceğimiz bir yer istiyorduk. Merkezi bölgede otel aradık ancak bulamadık. Diğer oteller merkeze biraz uzaktı. Merkezdeki otel eksikliğini gördüm ve eşime ‘biz burada otel yapalım’ dedim. Nasip, kısmetmiş.Çok memnunum, iyi ki de Çınarcık’ta böyle bir otel kazandırmışım. 33 yıldır İsviçre yaşadım. Bundan sonra eşim ve çocuğumla birlikte Çınarcık’ta yaşamayı düşünüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:23
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