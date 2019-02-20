0553 313 94 23

İsviçre’deki çığ faciasında arama çalışmalarına son verildi

İsviçre Alpleri’nde dün meydana gelen çığ faciasının ardından arama kurtarma çalışmalarına son verildiği, 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
İsviçre’deki çığ faciasında arama çalışmalarına son verildi

İsviçre Alpleri’nde dün meydana gelen çığ faciasının ardından arama kurtarma çalışmalarına son verildiği, 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.


Crans-Montana kentinde Plaine-Morte adlı kayak pistinde dün yerel saatle 14.15’te çığ düştü. Facianın ardından polis ekipleri, 8 helikopter ve 8 köpeğin katıldığı arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Valais kantonu polisi tarafından yapılan açıklamada, biri ağır 4 kişiye yaralı olarak ulaşıldığı arama kurtarma çalışmalarının bu sabah sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, gerekli görülürse arama çalışmalarının yeniden başlatılabileceği ve can kaybı yaşandığına ilişkin herhangi bir işaret tespit edilmediği ifade edildi.


Yerel kaynaklar, dün yaşanan çığ felaketinin ardından 10-12 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadın güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor
    1. Kadın güreşçiler, Avrupa..
    2. CHP'de Adalar yönetimi de istifa etti
    3. Migren aşısı lâfı tamamen tuzak!
    4. 36 kadın sporcu "Şah-Mat" dediler
    5. Sincik’te umre ödüllü kitap okuma..
    6. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi 5..
    7. "Büyük Beşiktaş Yürüyüşü" oluşumu..
    8. Başkan Adayı Melikoğlu;”Amacımız,..
    9. Üniversite kreşinde ağız ve diş..
    10. Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler yarı..
    11. Binali Yıldırım Maltepe’de taksi..
    12. Başkan Çalkaya: "Esnaf biterse ülke..
    13. Aday değişince CHP'liler birbirine..
    14. Piyasalarda gün ortası
    15. Bakan Varank Kahramanmaraş’ta kestane..
    16. Polisler kan bağışında bulundu
    17. İran'dan Trump yönetiminin Suudi..
    18. Adıyaman’da uyuşturucuyla mücadele..
    19. ABD'den 'teröristlerle iş birliği'..
    20. Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve..
    21. TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu
    22. Üniversite-belediye işbirliği ile..
    23. Göz kapağı düşüklüğü büyük küçük ayırt..
    24. Halk oyunları şampiyonları belli oldu
    25. TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına..
    26. Hapishanede çok kitap okuyan mahkum..
    27. Mersin'de feci kaza! Ölüler ve..
    28. Askere sosyal medya yasağı
    29. Bilecik’te CHP’nin adayı rakiplerini..
    30. Başkan Yaşar ve Mansur Yavaş,..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"