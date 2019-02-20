0553 313 94 23

İsviçre'deki çığ faciası

İsviçre Alpleri'nde düşen çığın altında kalan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı- Arama kurtarma çalışmalarına 8 helikopter, 240 polis ve kurtarma ekibinin katıldığı bölgede, 10-12 kişinin çığ altında kalmış olabileceği belirtiliyor

20 Şubat 2019 Çarşamba 01:55
İsviçre'deki çığ faciası

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da düşen çığın altından 1'i ağır 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Valais kantonu polis şefi Christian Varone, basına yaptığı açıklamada, kayak pisti Plaine-Morte'e düşen çığın, 840 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde olduğunu aktardı.

Varone, "Kurtarma ekipleri hızlı şekilde bölgeye ulaştı. Ekipler 1'i ağır 4 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Görgü tanıkları bize kar altında daha fazla kişinin olabileceğini söyledi. Bu yüzden aramaları ciddi şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına 8 helikopter, 240 polis ve kurtarma ekibiyle 8 köpeğin katıldığı belirtildi.

Valais merkezli Le Nouvelliste gazetesi, Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud'a dayandırdığı haberinde, 10-12 kişinin çığ altında kalmış olabileceğini duyurdu.

Feraud, gazeteye yaptığı açıklamada, "Hepimiz şok içindeyiz ve bu insanlar için olumlu bir sonuç almayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

- "Kayakçılar tetiklemiş olabilir"

Uzmanlar, çığın birkaç kayakçının tetiklemesi veya iklimsel şartlardan dolayı düştüğü tezi üzerinde duruyor.

Ünlü kayak merkezi Crans-Montana kentinde yerel saatle 14.15'te Plaine-Morte kayak pistine çığ düştüğü belirtilmişti.

İsviçre'de son 1 haftadır baharı andıran sıcak hava Alp Dağları'ndaki karların erimesine yol açmıştı. Ülkede bazı kantonlarda okulların tatil olması nedeniyle kayak merkezlerine olan ilgi de artmıştı.

Crans-Montana kenti Temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'na da ev sahipliği yapmıştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 01:55
  1. çığ
  2. İsviçre

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hudeyde'de Husilerin saldırısında 4 sivil öldü
    1. Hudeyde'de Husilerin saldırısında 4..
    2. "İsrail bölgeyi dini çatışmaya..
    3. Ürdün Mısır'daki intihar saldırısını..
    4. İsviçre'deki çığ faciası
    5. "Suriye konusunda Türkiye ile aktif..
    6. Binali Yıldırım'dan bomba vaadler!
    7. Malatya’da silahlı kavga : 1 yaralı
    8. Vali Çağatay’dan karakol ve okul..
    9. Nusra lideri ağır yaralı olarak..
    10. İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı
    11. "Bu söz bile insanı ürkütüyor"
    12. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    13. Ürdün'den İsrail Büyükelçisi'nin sınır..
    14. Venezuela askeri sınıra konuşlandı!..
    15. Ekonomide düzenlemeler içeren torba..
    16. Yeni atanmıştı... Acı haber!
    17. Trabzon’da 4 katlı bina çatlaklar..
    18. Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk..
    19. Yıldırım, canlı yayında
    20. Yıldırım, canlı yayında
    21. Çanakkale'de deprem
    22. Cumhur İttifakı Köşk Başkan Adayı..
    23. MHP'den İP'e geçti ve aday olamayınca..
    24. Mısırlı muhaliflere verilen idam..
    25. Geçici aday listeleri seçim..
    26. "Vee Perde"nin galası yapıldı
    27. Varank'ın gençlerle buluşmasına..
    28. Süper Ay, ağaç yapraklarının arasından..
    29. Venezuela askerleri sınırda..
    30. GÜNDEM ÖZETİ / 20 Şubat 2019
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı