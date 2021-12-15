İsviçre’deki alçak pankarta 4 yıl sonra dava açılıyor

Terör örgütü PKK yandaşları tarafından İsviçre’de açılan “Erdoğan’ı öldür” şeklindeki pankartın açılmasına yönelik soruşturma sümenaltı edilmişti. Bern Savcılığı, olayın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra dava açmaya hazırlanıyor.

Dosya sümenaltı edildi

Tarihler 18 Mart 2017'yi gösterdiğinde PKK, DHKP-C ve YPG yandaşları İsviçre Parlamentosu önündeki meydanda toplandı. Ellerinde teröristbaşı posterleri ve PKK paçavraları bulunan hainler, gösteride üzerinde İngilizce 'Erdoğan'ı öldür' yazılı pankart açtı. Durum savcılığa iletildi, ancak bu yılın mart ayına kadar dosya sümenaltı edildi.

Dava 18 Ocak’ta

Hürriyet muhabiri Mehmet Çek’in haberine göre, İsviçre Bern Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumu öncesi düzenlenen 'hayır' mitinginde pankartı açtığı belirlenen dört kişi hakkındaki dosyayı yeniden ele aldı. Dört kişiye mart ayı ortalarında para cezası kesildi. Hainler, cezaya da itiraz edince dava açılması kaçınılmaz oldu. Savcılık, davanın 18-19 Ocak 2022 günleri görüleceğini duyurdu.

İddialar reddedildi

İsviçre basını, dava haberi üzerine Türkiye'nin İsviçre Dışişleri Bakanlığı'na (EDA) baskı yaptığını, bakanlığın da savcı üzerinde baskı oluşturduğunu yazdı. Bakanlık sözcüsü Pierre Alain Eltschinger iddiaları, "Süreci etkilemedik" diye yanıtladı. Savcılık sözcüsü Christof Scheurer de yargı bağımsızlığına vurgu yaparak, sadece bilgilendirmede bulunduklarını söyledi.