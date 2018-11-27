İsviçre'de "zaman ve mekanlara bakış" resim sergisi

CENEVRE (AA) - İsviçre'de yaşayan sanatçı Akil Konca'nın eserlerinden oluşan "zaman ve mekanlara bakış" adlı resim sergisi Cenevre'de açıldı.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun girişimiyle kentteki Heritage Galerisi'nde açılan sergiyle aslen mimar olan Konca'nın resimleri sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışını yapan Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Konca'nın değişik ülkelerde birçok sergi açmış olmasına rağmen, soyut çalışmalarını ilk kez Cenevre'de sergilediğine işaret etti.

Uyanık, "Bu kez görev bölgemizde yaşayan Lozanlı bir Türk sanatçının eserlerini sergiliyor olmak bizler için gurur verici. İsviçre’de uzun yıllar birçok büyük projenin mimarlığını yapmış olan Akil Bey seyahatleri sırasında etkilendiği güzellikleri yıllar boyu resmetmiş." diye konuştu.

Konca'nın mevcut eserlerine ilaveten soyut çalışmalarını da sanatseverlerin beğenisine sunduğu sergi 1 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.







