İsviçre'de uyuşturucu satışı yasal hale getiriliyor!

Dün onaylanan pilot proje kapsamında, Basel şehrinde başvuracak olan birkaç yüz kişinin eğlence ve rahatlama amaçlı olarak eczanelerden esrar alınmasına izin verilecek.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi, pilot uygulamanın arkasındaki fikrin, resmi satıcılarda düzenlenen satışlarda kullanılabilecek “alternatif düzenleyici formları” daha iyi anlamak ve geliştirmek olduğunu söyledi.

İsviçre'de esrar yetiştirmek ve satmak şu anda yasak ancak yetkililer uyuşturucu tüketiminin ülkede yaygın olduğunu kabul ediyor.

Ayrıca, İsviçre'nin çoğunluğunun ülkenin esrar konusundaki politikasını gözden geçirmesinden yana olduğunu gösteren anket sonuçları mevcut.

Bu türden verilerin yanı sıra, uyuşturucu için önemli bir karaborsa oluşmuş olması da endişe kaynağı yaratıyor.

Yaz sonunda başlayacak olan pilot uygulama; yerel yönetim, Basel Üniversitesi ve şehrin Üniversite Psikiyatri Kliniklerini içeriyor.

400 kişi alabilecek ve birkaç yıl izlenecekler

Halihazırda esrar tüketen ve 18 yaşını doldurmuş Basel sakinleri, başvuru süreci henüz açılmamasına rağmen başvurmaya başlayabilecek

Bu şekilde 400 katılımcı belirli eczanelerden çeşitli kenevir ürünlerini satın alabilecek. Ne var ki, bu hakkı elde edenler takip eden iki buçuk yıl boyunca bilimsel çalışmalara düzenli olarak katılım göstermek zorunda.

Maddenin zihinsel ve fiziksel sağlıkları üzerinde ne gibi bir etkisi olduğunu öğrenmek için yapılacak bu çalışmalar sonucuna göre muhtemelen tüm ülkede esrar serbest bırakılacak.

Tüketilecek olan esrar, İsviçre makamları tarafından araştırma amacıyla yasal olarak ilacı üretmesine izin verilen İsviçreli tedarikçi Pure Production'dan gelecek.

Federal Halk Sağlığı Ofisi, esrarı alıp satmaya kalkan her katılımcının cezalandırılacağını ve projeden atılacağını da açıkladı.