  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Merkez Bankası Başkanı Erkan, Türkiye'ye duyurdu: 'Dijital para' hamlesi paylaşımı

Asya borsaları: Çin ülkesi resmen negatif etki yaptı! Bölgeden gelen ekonomik verileri takip ediyor! Dev kriz endişesi

Türk gemisi Türkiye'de ilklere imza attı! Açık deniz karakol gemisinin Türk savunma sanayii için farkı çok konuşulacak

Tesettüre girmişti! Ferdi Tayfur’un kızına "Allah cezanızı versin" dedirten şantaj

Zelenskiy duyurdu: ABD'den teslim aldık

BAE'de genç bakan aranıyor! BAE kararını dünyaya ilan etti: Sürpriz gelişme sonrası ilk gün binlerce başvuru peş peşe geldi

Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun

Yeniden Refah Partisi Malatya kararını tüm Türkiye'ye ilan etti! Beklenmedik hamleyi yaptılar

Altın için bomba gelişme! Bunu yapmayan, dizlerini dövecek! "Ah-vah" etmeyin sonra

Marmaray'da şerefsizlik! TCDD'den açıklama geldi
Dünya İsviçre'de siyasi partiler seçim sürecinde yapay zekanın kullanımını sınırlamada anlaştı! Artık...
Dünya

İsviçre'de siyasi partiler seçim sürecinde yapay zekanın kullanımını sınırlamada anlaştı! Artık...

Yeniakit Publisher
2023-09-25 23:51:00 - 2023-09-25 23:56:41
İsviçre'de siyasi partiler seçim sürecinde yapay zekanın kullanımını sınırlamada anlaştı! Artık...

İsviçre'de 5 siyasi parti 22 Ekim'de yapılacak genel seçimlere yönelik kampanya sürecinde yapay zekanın kullanımını sınırlamada anlaşmaya vardı. İsviçre'den yapay zeka kararı!

Seçimde yarışacak İsviçre Sosyal Demokrat Partisi, Merkez Partisi, Yeşiller Partisi, Liberal Yeşiller Partisi ve Protestan Partisi, seçim döneminde yapay zekanın sınırlı kullanımı konusunda bir tüzük imzaladı.

Buna göre, partiler yürüttükleri siyasi kampanyalar sırasında herhangi bir yapay zeka kullanımının açıkça beyan edilmesi konusunda anlaştı. Ancak partiler, rakiplerini eleştirirken yapay zekanın kullanılmasını yasakladı.

Yapay zekanın yeni iletişim biçimlerini mümkün kılan bir fırsat olduğunu belirten partiler, bunun aynı zamanda, gerçeklerin çarpıtılmasına veya bazı siyasi aktörlere söylenmeyecek sözlerin atfedilmesine yol açabilecek tehlikeler de sunduğu konusunda fikir birliğine vardı.

Tüzüğü imzalamayan Radikal Liberal Parti ise yapay zeka temelli olan ve sahte videolar üretilmesini sağlayan "deepfake" gibi teknolojiler yoluyla yapay zekanın kötüye kullanımını yasaklamayı taahhüt ettiğini yazılı olarak açıkladı.

Radikal Liberaller, yapay zekanın rakiplere yönelik eleştirel ve olumsuz kampanya sırasında yasaklanmasını "saçma" bulduklarını da belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsviçre Halk Partisi ise bu konu hakkında herhangi bir taahhütte bulunmadı.

İsviçre'de genel seçimler 22 Ekim'de yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23