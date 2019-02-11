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İsviçre'de 'laikçi kemalist' kafa! Başörtüsünü yasakladılar

Sözde özgürlükler kıtası olan Avrupa'da Müslümanlara uygulanan çifte standarda bir yenisi daha eklendi. İsviçre'nin Cenevre kantonunda, Müslümanların ve bazı partilerin şiddetle karşı çıktığı ancak yapılan referandumda yüzde 55 ile kabul edilen 'laiklik yasası' ile Müslüman kadınların resmi kurumlarda başörtüsü takması yasaklandı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:47
İsviçre'de 'laikçi kemalist' kafa! Başörtüsünü yasakladılar

İsviçre'nin Cenevre kantonunda, Müslümanları ve  başörtülü kadınları hedef aldığı belirtilen laiklik yasası, yapılan referandumda kabul edildi.

Cenevre Kantonu Büyük Meclisi, uzun süredir tartışılan devlet ve  dinler arasındaki ilişkiyi çerçevelendiren laiklik yasasını geçen nisan ayının  son haftasında onaylamıştı.

Değişikliğe karşı çıkan muhalefet partileri ve sivil toplum  kuruluşları ise yasayı referanduma götürebilmek için gerekli 5 bin 227 imza için  kampanya başlatmış, 8 binin üzerinde imza toplanarak yasa referanduma  taşınmıştı.

Cenevre kantonunda bugün yapılan referandumun resmi olmayan  sonuçlarına göre, halkın yüzde 45'i laiklik yasasına karşı oy kullandı.

Katılımcıların yüzde 55 ise yasanın kabul edilmesi yönünde oy  kullanırken, katılımın yüzde 43 gibi düşük oranda gerçekleşmesi dikkati çekti.

Dini sembollerin resmi kurum ve kuruluşlarda yasaklanmasını içeren  yasanın, Cenevre'deki sol partiler ve sivil toplum kuruluşlarınca aslında  Müslümanları ve başörtülü kadınları hedef aldığı belirtiliyordu.

"Yasanın değişmesi için her yolu deneyeceğiz"

Cenevre Kantonu Büyük Meclisinin kabul ettiği yasanın referanduma  taşınmasında büyük rol oynayan emekli öğretmen Bilal Ramazan, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, "Referandumu kıl payı kaybettik ama sonuçtan memnunuz. Bu  yasa tamamen İslamofobik bir yasadır. Sonuna kadar savaşacağız." dedi.

"Bu yasanın uygulamaya geçirilmesiyle kendisine dokunulan her bir  Müslüman kadının hakkını yasalar çerçevesinde sonuna kadar savunacağız." diyen  Ramazan, yasanın iptali için üst mahkemeye gideceklerini belirtti.

Ramazan, Cenevre kantonu meclisinin demokrasiye ve uluslararası insan  hakları hukukuna saygı göstermediğini vurgulayarak, "Cenevre kantonu insanların  nasıl giyinip giyinemeyeceğine karar veremez. Bu yasanın değişmesi için her yolu  deneyeceğiz." diye konuştu.

Başörtüsü nedeniyle işinden olabilecek her Müslüman kadının davasının  kendi davaları olacağının altını çizen Ramazan, bu kişilere hukuki destek  vereceklerini de aktardı.

Ramazan, İsviçre'de kadınların seçme seçilme hakkını, yüzyıl süren  mücadelenin ardından 1971 yılında kazandığını anımsatarak, referandumda aldıkları  yüzde 45 destek oyunun kendileri için başarı olduğunu kaydetti.

"Gerekirse aihm'e kadar gideceğiz"

Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender  Demirtaş ise referandumda kabul edilen laiklik yasasına tepki gösterdi. Demirtaş,  söz konusu yasayı Cenevre Anayasa Mahkemesine götürmek için hazırlıklara  başladıklarını belirtti.

Demirtaş, Anayasa Mahkemesinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda  yasayı federal mahkemelere taşıyacaklarını, gerekirse de Avrupa İnsan Hakları  Mahkemesine (AİHM) gideceklerini söyledi.

Demirtaş, "Kanun laiklik kisvesi altında kabul edildi ama tamamen  Müslüman kadınların kamusal olanlarda başörtüsüyle çalışmasını engellemek için  getirildiği ortada. Yasa kabul edilemez. Tamamen İslamofobinin yasalaştırılması  anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cenevre'de kabul edilen laiklik yasasının diğer kantonlarda kabul  edilmemesi uyarısında bulunan Demirtaş, "Buradan Avrupa'daki Müslümanlara  sesleniyorum. Cenevre'de kabul edilen yasa tüm Avrupa'ya sıçrayabilir.  Avrupa'daki tüm Müslüman STK'ler şimdiden gerekli hukuki tedbirleri almalı." diye  konuştu.

Demirtaş, Anayasa Mahkemesine itiraz için 30 gün süreleri olduğunu  sözlerine ekledi.

"Yasanın kabulünde yerel basın büyük rol oynadı"

Cenevre Müslüman Dernekleri Birliği Başkanı Yavuz Durukan ise  Cenevre'deki Müslüman gençlerin azınlık olmalarına rağmen yasaya karşı örnek bir  kampanya yürüttüklerini belirtti.

Durukan, sosyal medyada yasaya karşı etkin mücadele vermelerine  rağmen, Cenevre'deki yerel basının, yasanın kabulünde büyük rol oynadığına  dikkati çekti.

Yasada, başörtüsü yasağına, Müslümanların tepkisini çekmemek için  açıkça belirtilmediğine vurgu yapan Durukan, "Ama dini sembollerin yasaklanması  kisvesi altında Cenevre'de başörtüsü kamusal alanlarda yasaklandı. Bu yasayı  sindirmemiz mümkün değil. Değişmesi için her türlü hukuksal hakkımızı  kullanacağız." dedi.

Yaklaşık 500 bin nüfusulu Cenevre'nin yüzde 6'sını Müslümanlar  oluşturuyor.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 07:47
  1. isviçre
  2. laiklik
  3. başörtüsü

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