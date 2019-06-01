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İsviçre'de Kadir Gecesi coşkusu

İftarda bir araya gelen ülkede yaşayan Türkler Kadir Gecesi'ni Moudon Türk Birliği Derneği camisinde idrak etti

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:58
İsviçre'de Kadir Gecesi coşkusu

CENEVRE (AA) - İsviçre'deki Türkler Kadir Gecesi'ni Moudon Türk Birliği Derneği camisinde idrak etti.

Kadir Gecesi dolayısıyla Moudon Türk Birliği Derneği Lokali'nde düzenlenen programa Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık da katıldı.

Moudon Belediye Başkanı Carole Pico'nun da iştirak ettiği programda katılımcılar iftar yaptı.

İftarın ardından katılımcılara hitap eden Büyükelçi Saygılı, bu ülkedeki Türklere kendi kültür, din, adet ve örflerine saygı çıkması çağrısında bulundu.

Saygılı buradaki gençlere de seslenerek, "Türkçeyi en iyi şekilde öğrenin. Kendi dilini tam bilmeyen diğer dillere de hakim olamaz." dedi.

Büyükelçi Saygılı, gurbetteki ailelerin çocuklara bırakacağı en büyük mirasın eğitim olduğunun altını çizdi.

Başkonsolos Uyanık ise Moudon'da gördüğü birlik ve beraberliği taktir ettiğini vurguladı. Moudon Türk Kültür Merkezi'nin çalışmalarına değinen Uyanık, buradaki Türklerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

- Dernek 1980'de kuruldu

Moudon Türk Birliği Derneği Başkanı Ufuk İkitepe ise "Birlik, 3 Mart 1980'de buraya 200 metre uzakta bulunan Moudon Dökümhanesi'ne çalışmak için gelen babalarımız tarafından kurulmuştur." dedi.

Derneklerinin 40 yıldır vatandaşların ve Türkiye'nin hizmetinde olduğunu ve pek çok alanda faaliyet gösterdiğini anlatan İkitepe, "Bölgemizde yaklaşık 250 vatandaşımız yaşıyor. Ama camimiz vasıtasıyla burada yaklaşık bin Müslüman'a hizmet veriyoruz." diye konuştu.

İkitepe, son 6 yıldır Türkiye'den gelen kadrolu imamlar sayesinde hizmetlerinin daha da geliştiğine vurgu yaparak, yetkililere bu hizmetten dolayı teşekkürlerini iletti.

Yapılan konuşmaların ardından mescide giden katılımcılar, namazın ardından dua ederek Kadir Gecesi'ni idrak etti.



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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 00:58
  1. Büyükelçi Saygılı
  2. İsviçre
  3. Kadir gecesi
  4. Moudon Belediye Başkanı Carole Pico'da

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