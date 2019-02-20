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İsviçre'de çığ faciası yaşandı

İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da düşen çığın altından 1'i ağır 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 01:55
İsviçre'de çığ faciası yaşandı

İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da düşen çığın altından 1'i ağır 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Valais kantonu polis şefi Christian Varone, basına yaptığı açıklamada, kayak pisti Plaine-Morte'e düşen çığın, 840 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde olduğunu aktardı.

Varone, "Kurtarma ekipleri hızlı şekilde bölgeye ulaştı. Ekipler 1'i ağır 4 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Görgü tanıkları bize kar altında daha fazla kişinin olabileceğini söyledi. Bu yüzden aramaları ciddi şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına 8 helikopter, 240 polis ve kurtarma ekibiyle 8 köpeğin katıldığı belirtildi.

Valais merkezli Le Nouvelliste gazetesi, Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud'a dayandırdığı haberinde, 10-12 kişinin çığ altında kalmış olabileceğini duyurdu.

Feraud, gazeteye yaptığı açıklamada, "Hepimiz şok içindeyiz ve bu insanlar için olumlu bir sonuç almayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

- "Kayakçılar tetiklemiş olabilir"

Uzmanlar, çığın birkaç kayakçının tetiklemesi veya iklimsel şartlardan dolayı düştüğü tezi üzerinde duruyor.

Ünlü kayak merkezi Crans-Montana kentinde yerel saatle 14.15'te Plaine-Morte kayak pistine çığ düştüğü belirtilmişti.

İsviçre'de son 1 haftadır baharı andıran sıcak hava Alp Dağları'ndaki karların erimesine yol açmıştı. Ülkede bazı kantonlarda okulların tatil olması nedeniyle kayak merkezlerine olan ilgi de artmıştı.

Crans-Montana kenti Temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'na da ev sahipliği yapmıştı.


 

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 01:55
  1. çığ
  2. İsviçre

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