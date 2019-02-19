0553 313 94 23

İsviçre'de çığ faciası

Ülkenin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da çığ düşmesi sonucu çok sayıda kişinin kar altında kaldığı bildirildi

19 Şubat 2019 Salı 18:55
İsviçre'de çığ faciası

CRANS-MONTANA (AA) - İsviçre Alpleri'nde bir kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu çok sayıda insanın kar altında kaldığı bildirildi.

Valais kantonu polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin ünlü kayak merkezi Crans-Montana kentinde yerel saatle 14.15'te Plaine-Morte adlı kayak pistine çığ düştüğü belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda insanın çığ altında kaldığı, arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan İsviçre'de son 1 haftadır baharı andıran sıcak hava Alp Dağları'ndaki karların erimesine yol açmıştı. Ülkede bazı kantonlarda okulların tatil olması nedeniyle, kayak merkezlerine olan ilgi de artmıştı.

Crans-Montana kenti temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'na da ev sahipliği yapmıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:55
  1. Crans Montana
  2. çığ
  3. İsviçre

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilanço ağırlaşıyor! Bulunan cansız beden sayısı 11'e yükseldi
    1. Bilanço ağırlaşıyor! Bulunan cansız..
    2. Benfica-Galatasaray maçını Rumen hakem..
    3. İsrail askerleri Gazze sınırında 20..
    4. Kırşehir’de AK Parti İl Genel Meclisi..
    5. Bel fıtığı nedir? Tedavi yöntemleri..
    6. Çankırı’da ’Narko Rehber Farkındalık..
    7. "Düşük hapı" satan şüpheliye yeniden..
    8. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz antrenmana..
    9. Zenit-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem
    10. MHP'den İP'e geçen Burhanettin Kocamaz..
    11. Güney Kore'de saunada yangın: 2 ölü,..
    12. "Seçim kampanyamıza Eyüpsultan'dan..
    13. "Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek"
    14. DSP İstanbul Büyükşehir Belediye..
    15. HDP Grup Toplantısı
    16. Seçim öncesi İYİ Parti-CHP ortaklığı..
    17. Çöken yolda dev çukur oluştu
    18. Burhanettin Kocamaz’ın Mersin’deki..
    19. Samsun’da FETÖ’den 2 komiser..
    20. Güney Kore'den Kuzey Kore'nin nükleer..
    21. Karabükspor’da TY Elazığspor maçı..
    22. ‘Süper Ay’ İstanbul semalarında
    23. Sokak ortasında eşini darp eden adama..
    24. Geçici aday listeleri seçim..
    25. Tekirdağ’da gün batımında..
    26. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan..
    27. DEAŞ'ın Irak'ta kaçırdığı sivillerden..
    28. Uyuşturucu ticaretine 13 yıl 9 ay hapis
    29. İspanya Süper Kupası'na gelir ve imaj..
    30. Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü