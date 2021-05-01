İsviçre’de 2020’de en fazla ırkçılık vakası iş ve mahalle ortamında yaşandı

Federal Irkçılıkla Mücadele Komisyonu (EKR)’nin 2020 yılına dair ırkçılık vakaları değerlendirme raporu yayımlandı. Buna göre, Irkçılık Kurbanları İçin Danışma Ağı tarafından 2020 yılında 572 ırkçı ayrımcılık vakası tespit edilirken, ihbar edilen vakaların çoğunun iş yerleri ve mahalle ortamında gerçekleştiği bildirildi.

Irkçılık vakalarında temel saik yabancı düşmanlığı olarak öne çıkarken, bunu siyahlara karşı ırkçılık ve Müslüman düşmanlığı izliyor. Rapora göre çok sayıda mağdur ırkçılık tecrübesi ile kamusal alanlarda, yetkililerle ve polisle temas sırasında ve internet ortamında karşılaştı.

Vakaların kayıt altına alınmasına dair metodolojide yapılan yeni düzenlemeler nedeniyle 2020 yılı raporundaki rakamlar bir önceki seneye ait verilerle karşılaştırılamıyor.

İş yerlerinde ırkçılık

İş yerleri, raporlanmış 95 vakayla, ırkçılığın hayata en fazla tesir ettiği mekanların başında geliyor. İş yerinde ırkçı ayrımcılığa uğradığını bildiren mağdurlar, ekip arkadaşları tarafından hakaret, aşağılayıcı ve saygısız davranışlara maruz kaldıklarını veya üstleri tarafından eşit muamele görmediklerini belirtiyor. Örneğin; bir ilkokulda staj yapan bir öğrenci, başörtüsü sebebiyle okul müdürünün kendisiyle küçümseyici bir şekilde konuştuğu için danışma ağına başvurmuş. Okul müdürü, stajyerin saçını görmek istemiş ve saçlarında bir problem olup olmadığını sormuş. Bu hadisenin ardından ise stajyerden, bir açıklama olmaksızın, işi bırakması istenmiş.

Mahalle ortamında karşılaşılan vakalar

2020 yılında kayıt altına alınan 72 vaka ise yaşanılan mahalle veya semt sınırları içerisinde gerçekleşti. Kovid-19 salgınıyla mücadele için uygulanan kısıtlamalar, bilhassa mahalleleri ve yaşanılan yakın çevreyi ayrımcılık olaylarının birincil mahalli hâline getirdi. Örneğin; mülteci bir aile, yeni bir binaya taşındıktan sonra komşuları tarafından taciz edilmiş. Komşuları olan kadın, birçok kez İslam dinine yönelik saygısız söylemlerde bulunmuş, merdivenlerde karşılaştığı ailenin çocuklarına bağırmış ve aileyi birkaç defa herhangi bir gerekçe olmaksızın gürültü yaptıkları iddiasıyla polise şikayet edip rahatsız etmiş. Danışma merkezi, aileden gelen talep doğrultusunda, komşuya eylemlerindeki ırçılık kaynaklı suç unsularını açıklayan bir mektup yazmış. Bunun ardından durumda iyileşme yaşanmış.

Çok yönlü ayrımcılık vakaları

Ayrımcılık için en büyük motivasyonu 304 vaka ile yabancı düşmanlığı oluşturuyor. Bunu 206 vaka ile siyahlara karşı ırkçılık olayları takip ediyor. 55 ırkçılık vakasında ise sebep olarak Müslüman düşmanlığı öne çıkıyor. Danışma merkezleri, her 4 vakanın birinde, çok yönlü ayrımcılık tespit ettiklerini aktardı. Buna örnek olarak ise, en fazla ırkçı ayrımcılık ile medeni durum, cinsiyet ve sosyal statü temelli ırkçılığın kesiştiği vakalara şahit olunduğu belirtildi.