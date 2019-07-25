İsviçre’de 2 dağcının cesedi bulundu

İsviçre’nin ünlü Matterhorn dağında yaşanan bir kaza sonucu ölen 2 dağcının cesedi bulundu.

İsviçre polisi, Valais kantonunda yer alan ünlü Matterhorn dağının yukarı kısımlarında yaşanan bir kazada 2 dağcının öldüğünü söyledi. Polis, biri rehber olan dağcılara düşen kayaların çarptığını ve bu yüzden dağdan aşağı yuvarlandıklarını, kazanın Çarşamba sabahı 4 bin 250 metre yükseklikte meydana geldiğini bildirdi. Polis, dağcıların cesetlerinin Çarşamba gecesi 3 bin 600 metre yükseklikte bulunduğunu belirtti. Kayaların düşmesine neyin neden olduğu bilinmezken, polis dağcıların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

İsviçre ve İtalya arasında yer alan, zirvesi deniz seviyesinden 4 bin 478 metre yükseklikteki Matterhorn, Alpler’in en yüksek ve en ünlü dağlarından biri.