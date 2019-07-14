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İsviçre'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık:- "FETÖ’nün, orduya sızdırılmış mensuplarının silahlı kuvvetlerin emir komuta zinciri dışına çıkarak gerçekleştirdikleri 15 Temmuz teşebbüsü, Türkiye’nin bir seferde maruz kaldığı en kanlı terör saldırısıdır. Saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır"- Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan:- "FETÖ dünya üzerinde ender görülen, sinsi, hain bir örgüttür"

14 Temmuz 2019 Pazar 22:58
İsviçre'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

CENEVRE (AA) - Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, "15 Temmuz teşebbüsü, Türkiye’nin bir seferde maruz kaldığı en kanlı terör saldırısıdır. Saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, üçüncü yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan etkinlikte anlatıldı.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği Resmi Konutu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, diplomatik erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

15 Temmuz şehitlerinin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, Anadolu Ajansının (AA) darbe girişimi temalı fotoğraf sergisi katılımcılarla buluşurken, darbe girişimine ilişkin belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Uyanık, etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, "FETÖ’nün orduya sızdırılmış mensuplarının silahlı kuvvetlerin emir komuta zinciri dışına çıkarak gerçekleştirdikleri 15 Temmuz teşebbüsü, Türkiye’nin bir seferde maruz kaldığı en kanlı terör saldırısıdır. Saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır." diye konuştu.

Daha önce eşine rastlanmamış ölçüde küresel bağlantıları bulunan, hiçbir ahlaki sınır tanımayan FETÖ'nün, insani yardım, eğitim, ticaret gibi faaliyetlerin arkasına saklanarak dünyanın farklı bölgelerinde gelir sağlayan bir terör örgütü olduğunun altını çizen Uyanık, şunları kaydetti:

"(FETÖ) Yalnız Türkiye için değil faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından ulusal güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Darbe girişimini engellemiş ve bunun için büyük bedeller ödemiş olan ülkemiz, FETÖ’nün faaliyette bulunduğu ülkeleri benzer süreçleri ve acıları yaşamamaları için uyarma ihtiyacı hissetmektedir. Dünya kamuoylarında FETÖ tehlikesine yönelik daha belirgin bir farkındalığın oluşmuş olması da memnuniyet vericidir. FETÖ’nün kendisini lanse etmeye çalıştığı şekilde eğitim ve hayır işleriyle uğraşan bir hareket olmadığı, siyasi ve ekonomik çıkarları uğruna terörün her şeklini uygulayabilen karanlık ve sinsi bir örgüt olduğu uluslararası planda da artık daha iyi görülmektedir."

- "FETÖ sinsi, hain bir örgüttür"

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da "Her şeyden önce 15 Temmuz, milletimiz açısından bizde asla tükenmeyen milli mücadele ruhunun yeniden ete kemiğe büründüğü, tecessüm ettiği bir hal olmuştur." dedi.

FETÖ'nün Türk milletinin kutsal kabul ettiği tüm değerlere ve kurumlara saldırdığına dikkati çeken Arslan, "FETÖ dünya üzerinde ender görülen sinsi hain bir örgüttür. Bizim 16 Temmuz'dan çıkarttığımız en büyük ders bir daha hain sızma hareketlerine izin vermemektir." diye konuştu.

Arslan, diplomaside, istihbaratta, orduda, medyada ve sivil toplum kuruluşlarında bir daha FETÖ benzeri yapılanmalara artık yer olmayacağını vurguladı.

15 Temmuz gecesi kendisinin de Türkiye'de olduğunu belirten Arslan, "Memleketimizin tüm fertleriyle ailece o travmayı yaşadık ama o zaferi de birlikte yaşadık." ifadesini kullandı.

- Yurt dışında yaşayan Türklere çağrı

Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu, darbe gecesi yaşananların ve Türk milletinin direnişinin unsurlarının sürekli canlı tutulması gerektiğini söyledi.

FETÖ'nün sinsi bir terör örgütü olduğunun altını çizen Madenoğlu, yurt dışındaki Türk misyonlarının yanı sıra Türk sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da bu terör örgütüne karşı mücadeleye katılması gerektiğini bildirdi.

FETÖ'nün yurt dışındaki algı operasyonlarına karşı vatandaşları uyanık olmaya davet eden Madenoğlu, "Bu milletin pir parçası olarak bu konuda hepimize düşen görevler var." şeklinde konuştu.

Etkinliğe Azerbaycan'ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vakıf Sadıkov da katıldı.


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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 22:58
  1. Büyükelçi Sadık Arslan i
  2. Cenevre
  3. İsviçre'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  4. Kemal Madenoğlu
  5. Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık

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