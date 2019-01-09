0553 313 94 23

İsviçre Merkez Bankası geçen yıl 15,3 milyar dolar zarar etti

İsviçre Merkez Bankası, 2018'de güçlü İsviçre frangının bankanın yabancı hisse ve tahvil varlıklarının değerini düşürmesinden dolayı 15 milyar İsviçre Frangı (15,3 milyar dolar) zarar beklediğini bildirdi

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:42
İsviçre Merkez Bankası geçen yıl 15,3 milyar dolar zarar etti

BERLİN (AA) - İsviçre Merkez Bankası (SNB) geçen yıl güçlü İsviçre frangının bankanın yabancı hisse ve tahvil varlıklarının değerini düşürmesinden dolayı 15 milyar İsviçre Frangı (CHF) zarar beklediğini bildirdi.

Bankanın 2018’e yönelik geçici verilerine göre, bankanın döviz pozisyonlarındaki zararı geçen yıl 16 milyar CHF ve altın pozisyondaki zararı ise 0,3 milyar CHF olarak kayıtlara geçti.

Ticari bankaların SNB’de tuttukları paralara uyguladığı negatif faiz gibi diğer pozisyonlardaki karların düşülmesiyle bankanın geçen yıl zararı 15 milyar frank (15 milyar 299 milyon dolar) olarak açıklandı. İsviçre frangını zayıflatma politikası izleyen SNB, 2017’de 54 milyar İsviçre Frangı kar etmişti.

SNB’nin rezervleri de geçen yıl yüzde 2,7 azalarak yaklaşık 729 milyar İsviçre frangına (745 milyar dolar) gerilemişti.

Bankanın hissedarları kamu kurumlarından oluşurken, SNB elinde tuttuğu 745 milyar doları dünya genelinde Apple, Microsoft, Google ve Facebook gibi ABD merkezli büyük şirketlerden hisse payı alarak da değerlendiriyor.

Banka, geçen yıla ilişkin detaylı finansal rakamlarını 4 Mart 2019 tarihinde açıklayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:42
  1. 2018
  2. İsviçre Frangı
  3. İsviçre Merkez Bankası
  4. Zarar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, Marcao'nun transferi için görüşmelere başladı
    1. Galatasaray, Marcao'nun transferi için..
    2. "Bazı ABD yöneticileri birinci..
    3. "Körfez ülkeleri ve İsrail Ankara'ya..
    4. Tüberküloz yatkınlığına neden olan..
    5. Tuzla Piyade Okulu'ndaki darbe..
    6. O görüntünün Meksika'da çekildiği..
    7. Sivasspor'dan sürpriz forvet hamlesi..
    8. TÜGVA'nın Etimesgut Temsilciliği açıldı
    9. Hırsızdan gelen mesajla şok geçirdi!..
    10. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    11. ‘Verem en çok öldüren 10 hastalıktan..
    12. "Mali disiplin en önemli çıpamız"
    13. Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi
    14. Kapı zilini 3 saat boyunca yaladı!..
    15. SSK Bağ-Kur memur emekli maaşları son..
    16. Dereye düşen otomobilde hayatını..
    17. Trump'a tepkiler büyüyor! Protestolar..
    18. Sufi Yolu'nu yürüyen Amerikalı..
    19. GDO demek, canlıya yaratılıştan..
    20. İsviçre Merkez Bankası geçen yıl 15,3..
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı