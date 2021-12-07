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Avrupa İsviçre, 'intihar kapsülü' adlı ölüm kabinlerini onayladı!
Avrupa

İsviçre, 'intihar kapsülü' adlı ölüm kabinlerini onayladı!

Yüksek intihar oranlarıyla ünlü İsviçre’de, hayatını sonlandırmak isteyen kişilerin kullanması için ‘intihar kapsülü’ icat edildi. Kapsül, İsviçre‘deki yasal incelemeden geçti!

Yeniakit Publisher
2021-12-07 15:07:00 -
İsviçre, 'intihar kapsülü' adlı ölüm kabinlerini onayladı!

Ötanazinin yasal olduğu İsviçre’de hayatını sonlandırmak isteyenler için intihar kapsülü icat edildi. Russia Today’in haberine göre, hayatını sonlandırmak isteyen kişiler tarafından kullanılması amacıyla üretilen kapsülün, İsviçre’deki yasal incelemeden başarıyla geçtiği belirtildi.

Üç boyutlu yazıcı ile üretilen Sarco isimli icadın tasarımcısı Dr. Philip Nitschke, kapsülün içerisine enjekte edilen nitrojen ile kişinin oksijeni kısıtlanarak hipoksi veya hipokapni nedeniyle ötanazi işleminin sona ereceğini ifade etti.

2022'de kullanılacak

Nitschke, İsviçre medyasına verdiği demeçte, kullanıcıların kapsülün içerisinde bulunan düğme ile istedikleri zaman işlemi başlatabileceklerini söyledi. Nitschke, kullanıcının önce biraz şaşkınlık hissedeceğini daha sonrasında ise hoşnutluk duygusu olan ‘öforik’ aşamasına geçeceğini belirtti.

Tüm sürecin 30 saniyede tamamlandığını söyleyen Nitschke, “Hiçbir yasal sorun yok. Kapsül, 2022 yılında İsviçre’de kullanıma hazır olmalı” ifadelerini kullandı.

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