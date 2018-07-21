İsviçre, göçmenlere artık hoca vermeyecek

MÜNÜBE YILMAZ

Sadece bin 481 mülteciye ev sahipliği yapan İsviçre'de 2016 temmuzunda Federal Göç Sekreterliği (SEM) himayesinde yürürlüğe giren ve ilk defa Zürih’teki Müslüman sığınmacılar için uygulanan hizmetin geçtiğimiz ay sonlandırıldığı ortaya çıktı.

SEM, yalnızca iki erkek ile bir bayanın çalıştığı proje için Federal Hükümet’in hiçbir kaynağının olmadığını öne sürerken, Hristiyan din görevlilerinin mültecilere hizmet vermeye devam etmesi çifte standart olarak yorumlandı.