İsviçre, göçmenlere artık hoca vermeyecek
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak gösterilen İsviçre, ödenek olmadığı bahanesiyle Müslüman sığınmacılara yönelik başlatılan din görevlisi desteğini bitirdi.21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:08
MÜNÜBE YILMAZ
Sadece bin 481 mülteciye ev sahipliği yapan İsviçre'de 2016 temmuzunda Federal Göç Sekreterliği (SEM) himayesinde yürürlüğe giren ve ilk defa Zürih’teki Müslüman sığınmacılar için uygulanan hizmetin geçtiğimiz ay sonlandırıldığı ortaya çıktı.
SEM, yalnızca iki erkek ile bir bayanın çalıştığı proje için Federal Hükümet’in hiçbir kaynağının olmadığını öne sürerken, Hristiyan din görevlilerinin mültecilere hizmet vermeye devam etmesi çifte standart olarak yorumlandı.
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