İsviçre Dışişleri Bakanından "Doğu Akdeniz'de ihlal" iddiası

ATİNA (AA) - İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Doğu Akdeniz'de "uluslararası hukuk ihlalleri" bulunduğunu ileri sürerek, "Önce bu uluslararası hukuk ihlalinin durdurulmasını başarmamız gerekiyor, bu noktadan sonra da ilerleme sağlamak için şartlar oluşabilir." dedi.

Cassis, ilk durağı Lefkoşa'nın ardından Atina ziyareti kapsamında Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs sorununa yönelik müzakere şartlarının var olup olmadığına ilişkin soruya Cassis, "Gerginlik yaratacak şekilde uluslararası hukuk ihlal edilmektedir. Önce bu uluslararası hukuk ihlalinin durdurulmasını başarmamız gerekiyor, bu noktadan sonra da ilerleme sağlamak için şartlar oluşabilir." yanıtını verdi.

Cassis, Atina'dan Ankara'ya geçeceğini belirterek, "Türkiye'yi ziyaret edeceğim ve (Türk tarafının) konu üzerindeki tezlerini dinleyeceğim." ifadesini kullandı.

- GKRY, 13 parseli tek taraflı ilan etmişti

Bugün, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı içerisindeki faaliyetlerde bulunan Türkiye'ye yönelik garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını "yersiz" bulduklarını belirtmişti.

Çavuşoğlu, "Ya zenginlikler hakça paylaşılır, ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisiyle Kıbrıs Adası yakınlarında çalışmalara başlamıştı. Daha sonra ise Yavuz sondaj gemisi, KKTC açıklarında çalışmalarda bulunmak için bölgeye gitmişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), ada çevresinde tek taraflı ilan ettiği 13 parseli, uluslararası şirketlere ihale ederek lisanslandırıyor. Rum kesiminin, Türk tarafının hak talep ettiği bölgelerde uluslararası şirketlere arama faaliyetlerinde bulundurması Türkiye ve KKTC'nin tepkisine yol açıyor.