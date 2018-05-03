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İsviçre Alpleri'nde bu yıl 26 dağcı yaşamını yitirdi

Federal Kar ve Çığ Araştırma Enstitüsü'nün araştırmasına göre, 2017-2018 kış sezonunda İsviçre Alpleri'nde 19 çığ düşme vakasında 26 dağcı hayatını kaybetti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:42
İsviçre Alpleri'nde bu yıl 26 dağcı yaşamını yitirdi

Davos merkezli Federal Kar ve Çığ Araştırma Enstitüsü (SLF) araştırmasında, önceki yıllarda kış mevsiminde ölenlerin sayısının ortalama 21 olduğuna dikkat çekildi.

2017-2018 kış sezonunda, "olağanüstü" kar yağışının etkili olduğu aktarılan araştırmada, bunun sonucunda normalin üzerinde çığ düştüğü ifade edildi.

Araştırmada, ülkede son 30 yılın en yoğun kar yağışının meydana geldiğinin altı çizildi.

İsviçre Alpleri'nde geçen kış, 250 tahrip edici çığ düşme hadisesinin mal ve can kaybına neden olduğu kaydedilen araştırmada, 19 çığ düşme vakasında 26 dağcının öldüğü belirtildi.

Pazar günü İsviçre'nin güneybatısındaki Arolla bölgesi yakınlarında yürüyüşe çıkan 14 dağcı şiddetli rüzgar, soğuk ve kar fırtınasına yakalanarak geceyi açık havada geçirmek zorunda kalmış, 7 dağcı hayatını kaybetmişti. 

Aynı gün diğer iki kazada da 3 dağcının cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 22:42
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