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İşverenin SGK prim borcuna taksit kararı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - “Kredi yapılandırmasının ardından gelen SGK taksitlendirmesi son derece olumlu. Geçici bir prim indirimi ve vergi borcu yapılandırması da süreci tamamlar”

20 Kasım 2018 Salı 13:18
İşverenin SGK prim borcuna taksit kararı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) işverenlerin prim borçlarının yapılandırması kararıyla ilgili olarak, "Kredi yapılandırmasının ardından gelen SGK taksitlendirmesi son derece olumlu. Geçici bir prim indirimi ve vergi borcu yapılandırması da süreci tamamlar." açıklamasını yaptı.

Avdagiç yaptığı yazılı açıklamada, SGK’nın başlattığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından bugün açıklanan "uyumlu işveren" düzenlemesini değerlendirdi.

Avdagiç, "Kredi yapılandırmasının ardından gelen SGK taksitlendirmesi son derece olumlu. Geçici bir prim indirimi ve vergi borcu yapılandırması da süreci tamamlar. Reel sektör üretimini aksatmayıp, kredilerini ödemeye çalışırken SGK primi taksitlendirmesi, hem üretenler hem de hem finans kesimi için önemli bir adım olmuştur." ifadelerini kullandı.

- "Hakkaniyetli bir sınırlama getirildi"


Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:

"Söz konusu düzenleme ile geriye dönük 3 yılda primini düzenli ödemiş, ancak son 12 ayda sorun yaşayan iyi niyetli işverenin koruma altına alınması ile hakkaniyetli bir sınırlama getirilmiş oldu. Ayrıca 500 bin TL'ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak olması, KOBİ’lere verilen önemi gösteriyor. Hem 60 aylık vade imkanı hem de uygun faiz oranı işveren için önemli bir destek. Piyasadaki nakit döngüsüne, sonrasında da istihdama ve büyümeye katkı yapacak böylesi adımlara ihtiyacımız var.”

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:18
  1. İTO
  2. prim borçlarının yapılandırması
  3. SGK

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