Harran topraklarının suya hasret kaldığı gibi Siverek halkı da adalete, hukukun işlemesine ve güven içinde yaşamaya hasret kalmıştır. Hukuk herkese işlediği zaman hukuk adaleti sağlar. İşveren güven içinde yeni iş yerlerini açmaya çalışacaktır. Zengini fakiri herkes sabaha güven içinde kalkacak daha azimle işlerine sarılacak ve akşam yorgun, ama mutlu bir şekilde yatağına girecek tatlı bir uykuyu hak etmiş olarak sabahlayacaktır.

Aslında bu herkesin hesabına gelir, özellikle %95 halkın hesabına gelir. Hukuk işlenerek adalet sağlandığı zaman her kesimin işine gelecektir. Peki, Siverek’te neden adalet sağlanmıyor? 1972 tarihinde Siverek Ulu Cami’de Kur’an kursu derslerine katılıyordum, bizim hoca yabancıydı. O tarihte feodal yapı bugüne göre daha katıydı. Bir gün hoca bizleri salonda topladı, öğrencilerine hitap ederek dedi “çocuklar; sizin ağalar mı rahat ediyorlar yoksa ben mi?” Kimseden çıt çıkmadı, hoca konuşmaya başladı: “Arkadaşlar ben size anlatayım. Ben sabah kahvaltımı yapıyorum, sizin ağalar da yapıyor, öğle yemeğini ben de yiyorum, onlar da yiyor, akşam yemeğini ben de yiyorum onlar da yiyorlar. Ben yatsı namazından sonra başımı yastığa koyduğum gibi yatıyorum. Onların mesaisi ise yeni başlıyor. Kaygılar, heyecanlar zirveye ulaşır. Nasıl uyuduklarını nasıl uyandıklarını bilemezler. İşte çocuklar bu yüzden ben onlardan daha rahat ediyorum” derdi. Peki soruyorum? O ağa dediklerimiz insanlar da böyle yaşamak istemezler mi? Bence ister, ama şartlar onları bu şekilde yaşamaya mecbur bırakmış. Bugün ben o hocamın sözlerini düşünüyorum. Eğer Devlet Siverek’te hukuku işletirse varlıklılar, güçlü olanlar herkes işine gücüne bakacak, kimi fabrika açacak kimi başka iş kolunda işadamı olacaktır. Kimse kimseye kötülük yapmak için enerjisini boşa harcamayacaktı; ancak bu bölgede bilinçli olarak hukuk işletilmiyor cümlesi ister istemez aklımıza gelmiyor değil. Bu sorunsal kavramı ülkemizin başka bölgelerinde de görebiliriz ve bunun ortadan bir nebze olsun kalkmasına vesile olacak durum hukukun çifte standartlıktan sıyrılabilmesidir.



Bugün Siverek Tarım, hayvancılık ve sanayi ürünlerin merkezi durumunda olmasına rağmen, neden yeterince fabrika yok. Çıkan ürünler işletilerek ürünler ihraç edilebilir. Hem bölge halkı refaha kavuşur hem de Türkiye’nin ekonomisine katkı sunulmuş olur. Böyle bir potansiyel olmasına rağmen neden işletilmiyor? Vesayeti kaldıran devlet, isterse Siverek’te de hukuku işleterek herkesin güven içinde yaşamasına sağlayabilir.