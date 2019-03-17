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İsveç'te aşırı sağcı parti 'cami yapılması' için önerge sundu

İsveç'te göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD), Vasternorrland bölgesindeki Kramfor ilçesine cami ve kültür merkezi yapılması için Meclis'e önerge sundu.

17 Mart 2019 Pazar 07:29
İsveç'te aşırı sağcı parti 'cami yapılması' için önerge sundu

Ülkenin yüksek tirajlı gazetesi DN'nin haberine göre, İsveç Demokratlar Partisi Kramfor Belediye Meclis Üyesi Mark Collin, ilçeye cami ve kültür merkezi yapılmasını için partisi SD adına önerge verdi.

"İlçede hayat durma noktasına geldi"

Collin, DN'ye yaptığı açıklamada, ilçenin geleceği için Müslümanlara ihtiyaçları olduğunu belirtti. İlçe nüfusunun azaldığına, 30 yıl sonra ilçede hayatın durma noktasına geleceğine işaret eden Collin, ''Cami ve kültür merkezi inşa ederek Müslümanları ve ülkeye yeni gelen sığınmacıları ilçemize çekebiliriz. Bu yüzden böyle bir öneriyi meclise sundum'' ifadelerini kullandı.

"Koca ilçe yok olacak'' 

Bazı çevrelerce eleştirilmenin, umurunda olmadığını vurgulayan Collin, "İlçenin geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. Nisan ayında önerimin Meclisten geçmesini bekliyorum. Aksi takdirde koca ilçe yok olacak'' değerlendirmesini yaptı.

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 07:29
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