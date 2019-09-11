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İsveç'ten Netanyahu'nun seçim vadine kınama

11 Eylül 2019 Çarşamba 01:52
İsveç'ten Netanyahu'nun seçim vadine kınama

STOCKHOLM (AA) - İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile Ölü Deniz'in kuzeyinin ilhak edileceği" yönündeki seçim vaadini kınadı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı görevine bugün başlayan Ann Linde ayağının tozuyla devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu. Linde, Netanyahu'nun seçim vaadini kınadıklarını belirterek, ''Bence talihsiz bir açıklama. Hem Avrupa Birliği (AB) hem de uluslararası topluluk, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Ön şartın iki devletli çözüm olması gerekir.'' ifadelerini kullandı.

İsveç'te ailesine vakit ayıramadığı için bu hafta sonu istifa eden Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün yerine bugün Ticaret Bakanı Ann Linde (57) bu göreve getirilmişti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 01:52
  1. - İsveç'
  2. ISRAIL
  3. İsveç Dışişleri Bakanıann linda

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