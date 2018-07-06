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İsveç'ten flaş 'Gazze' çağrısı!

Filistin'de Özellikle İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargonun kaldırılması konusunda İsveç'ten talep geldi. Dışişleri bakanlığı acil yardımların ulaştırılmasına yardımcı olunması çağrısı yaptı.

06 Temmuz 2018 Cuma 13:01
İsveç'ten flaş 'Gazze' çağrısı!

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, ''İsrail, Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmalı ve sınır kapılarını açarak Gazze'ye gönderilen tıbbi malzeme ve insani yardımların yerine ulaşmasını sağlamalı.'' çağrısı yaptı.

Mecliste bir soru önergesini cevaplayan Wallström, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılması gerektiğini belirtti.

İSVEÇ: ABLUKA KALKSIN

Wallström, Gazze'de durumun çok kritik olduğuna dikkati çekti ve 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde 136 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da bulunduğu 15 binden fazla kişinin yaralandığını anımsattı.

Gazze'deki insani durumun hızla kötüleştiğini kaydeden Wallström, ''İsrail Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmalı ve sınır kapılarını açarak Gazze'ye gönderilen tıbbı malzeme ve insani yardımların yerine ulaşmasını sağlamalı. İsveç'in de aralarında bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, işgalin durdurulması ve Gazze'ye yardımların ulaştırılması için İsrail'e devamlı çağrı yapıyor. Bundan sonra da İsveç, İsrail'i uyarmaya devam edecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 13:01
  1. isveç
  2. filistin

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