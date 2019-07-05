0553 313 94 23

İsveç'ten "1915 olayları" açıklaması

Dışişleri Bakanı Margot Wallström:- "1915 Ermeni ve Süryani soykırımı iddialarını kabul etmemiz zor görünüyor. Bir ülkeyi soykırımcı ilan etmek için elinizde güçlü deliller olması lazım"

05 Temmuz 2019 Cuma 20:40
İsveç'ten "1915 olayları" açıklaması

STOCKHOLM (AA) - İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, "1915 Ermeni ve Süryani soykırımı iddialarını kabul etmemiz zor görünüyor. Bir ülkeyi soykırımcı ilan etmek için elinizde güçlü deliller olması lazım." dedi.

Dışişleri Bakanı Wallström, ülkedeki yabacı basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, "İsveç hükümeti, 1915 Ermeni ve Süryani katliamı iddialarını kabul edecek mi?" sorusuna, "1915 Ermeni ve Süryani soykırımı iddialarını kabul etmemiz zor görünüyor. Bir ülkeyi soykırımcı ilan etmek için elinizde güçlü deliller olması lazım." yanıtını verdi.

Söz konusu iddiaları araştırmak için komisyon kurulduğunu hatırlatan Wallström, şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşanan olaylardan dolayı bir ülkeyi soykırımcı ilan etmenin büyük bir sorumluluğu var. Biz, tarihçilerden oluşan bir komisyon kurduk. Bu konuda bir sonuç elde etmek çok zor. Zira bu olayları yaşayan canlı tanık yok. İki ülke bunu 'soykırım' olarak kabul etti. Bunu da ben biraz sağlıksız buluyorum. Çünkü böyle bir karar alındığı zaman ardındanbazı adımların atılması lazım. Bu da sizi daima bağlar."

Wallström, Danimarka'da, geçen ramazan ayında, iftar programını protesto eden aşırı sağcıların, Kur'an-ı Kerim yakması olayına ilişkin de "Fanatikliğin her türlüsüne karşıyım. Din üzerinden yapılan kışkırtmalar oldukça tehlikeli. Ortak yaşam alanlarını bulmalıyız. İslamofobik davranışlar bizi de derinden etkiledi. Birbirimizle konuşmalıyız ve beraber yaşama kültürünü geliştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 20:40
  1. 1915 olayları
  2. İsveç
  3. soykırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Juventus, Merih Demiral’ı Sassuolo’dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ile 5 yıllığına kadrosuna kattı.
    1. Juventus, Merih Demiral’ı Sassuolo’dan..
    2. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    3. Vekillere verilen yemeklerin fiyatına..
    4. Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı
    5. Harvard Üniversitesi, Suudi Veliaht..
    6. İtalyan kulübü Juventus, milli..
    7. Pazaryeri’nde Kur’an kursu..
    8. İsveç'ten "1915 olayları" açıklaması
    9. Kayseri OSB tekrar OSBÜK yönetiminde
    10. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı..
    11. BB Erzurumspor, Aykut Demir’i..
    12. Havalimanında taksiciler ile UBER..
    13. Tarla yangınında çiftçilerin 2 yıllık..
    14. Çatıdan bacaya düşen yavru kedi..
    15. Bu bankada para geçmiyor
    16. Çanakkale’deki uyuşturucu..
    17. Korkunç olay! Yüz binlerce arı telef..
    18. Kamyonetin çarptığı tekerlekli..
    19. Kastamonu Taşköprü’de hayvanlar sele..
    20. Ters dönen araç içinde sıkışan iki..
    21. 60. Uluslararası Nasreddin Hoca..
    22. Giresunspor'un Erzurum kampı başladı
    23. Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
    24. 'İhanet' şiiri yazan BAE emiri, kaçan..
    25. Başarılı sporcular için tören
    26. Irak’ta kopya çeken öğrencisini..
    27. HDP'li belediyenin şehit yakınlarını..
    28. Düzce'de bisiklet festivali düzenlendi
    29. Akhisarspor, kaleci Gökhan Değirmenci..
    30. Başkan Uztürk'ten Osman Çakmak'a..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı?
    Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı?