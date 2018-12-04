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İsveç'teki Yemen müzakereleri perşembe günü başlıyor

04 Aralık 2018 Salı 14:44
İsveç'teki Yemen müzakereleri perşembe günü başlıyor

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen barış müzakerelerinin perşembe günü İsveç'in başkenti Stockholm'da başlayacağı açıklandı.

BM barış müzakerelerinde Husileri temsil edecek heyette yer alan Hamid Asım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir değişiklik olmazsa diyalog görüşmelerinin 6 Aralık Perşembe günü İsveç'in başkenti Stockholm'da başlayacağını söyledi.

Asım, "Suudi Arabistan ve ABD'nin Yemen'deki savaşa son vermesi halinde çatışan taraflar arasında bir çözüme ulaşılması için büyük umutların olduğunu" ifade etti.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'de krizin sona ermesi için sürdürülebilir siyasi çözümün en iyi fırsat olacağını belirtti.

Karkaş açıklamasında, 2216 sayılı BM kararının uygulanabilir bir yol haritası olduğunu ve İsveç müzakerelerinin, Yemen'de siyasi çözüme katılım için iyi bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Yemen hükumeti, yaklaşık iki hafta önce, ülkedeki krize siyasi çözüm bulunması için İsveç'te yapılması planlanan müzakerelere katılacağını duyurmuştu.

BM yetkilileri dün İsveç'te yapılması planlanan Yemen müzakereleri öncesi taraflar arasında güven inşa edilmesi için yaralı 50 Husiyi Umman'a tahliye ederken, BM tarafından desteklenen esir takası anlaşmasının Husilerin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükümeti tarafından da imzalandığı açıklanmıştı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yaralı Husilerin tahliye işlemi, geçen eylül ayı başındaki müzakereleri aksatan nedenlerden biriydi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, yaralıların tahliyesi konusunu kabul etmemesi üzerine Husi yönetimi, Cenevre'deki görüşmelere katılmayı reddetmişti.

Müzakerelere hazırlık kapsamında, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, dün, İsveç'teki müzakerelere katılacak Husi heyete eşlik etmek üzere Yemen'in başkenti Sana'ya gelmişti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:44
  1. İsveç
  2. müzakereler
  3. Yemen

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