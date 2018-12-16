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İsveç'teki anlaşmanın ardından Hudeyde'de üçüncü ihlal

16 Aralık 2018 Pazar 13:23
İsveç'teki anlaşmanın ardından Hudeyde'de üçüncü ihlal

HUDEYDE (AA) - İsveç'teki Yemen görüşmelerinde Hudeyde limanı ve kentiyle ilgili tarafların anlaşmaya varmasının ardından Hudeyde'de üçüncü ihlal gerçekleşti.

Yemen hükumetine bağlı adının açıklanmasını istemeyen bir askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde'nin güneyindeki 7 Temmuz Meydanı'nda hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında şiddetli çatışma çıktığını belirtti.

Husilerin İsveç'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen hükümet güçlerinin konuşlandığı bölgelere havan topu saldırısı düzenlediğini iddia eden söz konusu kaynak, hükümet güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmanın hala devam ettiğini ifade etti.

Çatışmada taraflardan ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları ise Husilerin çatışma alanlarında daha fazla tahkimat ve kazı yaptıklarını belirterek, kentin yeniden çatışma alanına dönmesinden endişe ettiklerini dile getirdi.

- Hudeyde için taraflar anlaşmaya varmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Guterres, anlaşma gereğince "BM'nin limanda lider rolünü" üstleneceğini, Yemen'e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirmişti.

Taiz'deki durumun kolaylaştırılması için ayrıca ortak bir anlayışa ulaştıklarını aktaran Guterres, kentte "insani koridorun" açılacağına inandığını ifade etmişti.

Guterres, ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını, bunun barış sürecinde çok önemli bir adım olduğunu kaydetmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:23
  1. Hudeyde
  2. İsveç
  3. Yemen

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