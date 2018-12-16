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İsveç'teki anlaşmanın ardından Hudeyde'de ikinci ihlal

Hudeyde'nin güneyindeki Dureyhimi ilçesinde hükümete bağlı güçlerle Husi militanlar arasında çıkan, saatler süren çatışmada her iki taraftan ölü ve yaralılar var

16 Aralık 2018 Pazar 00:13
İsveç'teki anlaşmanın ardından Hudeyde'de ikinci ihlal

HUDEYDE (AA) - İsveç'teki Yemen görüşmelerinde Hudeyde limanı ve kentiyle ilgili tarafların anlaşmaya varmasından birkaç gün sonra Hudeyde'de ikinci ihlal gerçekleşti.

Yemen hükumetine bağlı ismi açıklanmayan askeri bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde'nin güneyindeki Dureyhimi ilçesinde hükümete bağlı güçler ile Husi militanlar arasında şiddetli silahlı çatışma çıktığını, çatışmanın saatler sürdüğünü ifade etti.

Kaynak, çatışmanın, Husilerin, hükümete bağlı Zeranik Tugayının kuşatması altında bulunan militanlarını kurtarmak için saldırı düzenlemesi üzerine çıktığını söyledi.

Saldırıda ağır silahlar kullanan Husilerin hükümet güçleri tarafından püskürtüldüğünü aktaran kaynak, çatışmada her iki taraftan da ölen ve yaralananların olduğunu kaydetti.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsveç'teki Yemen görüşmelerinde Hudeyde limanı ve kentiyle ilgili tarafların anlaşmaya varmasından sonra geçen gece Hudeyde'nin doğusundaki Sittin Caddesi'nde hükümete bağlı güçlerle Husi milisler arasında kısıtlı bir silahlı çatışma çıkmış ve kısa sürede durmuştu.

- Hudeyde için taraflar anlaşmaya varmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Guterres, anlaşma gereğince "BM'nin limanda lider rolünü" üstleneceğini, Yemen'e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirmişti.

Taiz'deki durumun kolaylaştırılması için ayrıca ortak bir anlayışa ulaştıklarını aktaran Guterres, kentte "insani koridorun" açılacağına inandığını ifade etmişti.

Guterres, ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını, bunun barış sürecinde çok önemli bir adım olduğunu kaydetmişti.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 00:13
  1. çatışmalar
  2. El-Hudeyde ili
  3. Yemen

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