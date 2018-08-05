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İsveç'te yıldırım isabet eden 3 kişi öldü

İsveç'te yıldırım isabet eden yaşlı kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Finlandiya'da ise iki kardeş saunada yıldırımların hedefi oldu.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:03
İsveç'te yıldırım isabet eden 3 kişi öldü

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Eskilstuna kentinde yıldırım düşmesi sonucu 50 yaşındaki kadın öldü.

SVT'ye konuşan Polis Sözcüsü Region Öst, ormanda yürüyüşe çıkmasının ardından geri dönmemesi üzerine arama çalışması başlatan yakınlarının, kadını yerde yatarken bulduğunu belirtti.

Region, kadının hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadığını kaydetti.

Finlandiya'da iki günde 54 bin şimşek çaktı

Finlandiya devlet televizyonu YLV'de yer alan habere göre ise ülkenin kuzeyindeki Juga kentinde bulundukları saunaya yıldırım isabet etmesi sonucu iki kardeş yaşamını yitirdi. 

Finlandiya Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde son iki günde 54 bin şimşek çaktığı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 09:03
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